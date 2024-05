Calendario Roland Garros 2024 oggi: ordine di gioco 26 maggio, orari, tv, streaming

La stagione della terra battuta arriva al suo culmine: come sempre accade, l’ultima domenica di maggio segna l’inizio del secondo Slam dell’anno, il Roland Garros. Una prima giornata che sarà subito ricchissima di match a Bois de Boulogne, con 20 match della parte bassa del tabellone maschile e 21 match della parte alta di tabellone femminile.

Saranno quattro gli italiani impegnati tra uomini e donne: Lucia Bronzetti avrà l’onore di aprire il programma sullo Chatrier, sfidando Naomi Osaka in un match difficilissimo per la romagnola, ma su un palcoscenico straordinario per godersi questo primo turno Slam. Anche Lorenzo Sonego sarà impegnato su un campo importante: sfida Ugo Humbert per aprire il programma sul Lenglen. Sfida Italia-Francia che proseguirà nel pomeriggio, con Luca Nardi opposto ad Alexandre Muller sul campo 7, mentre Martina Trevisan sfiderà Olga Danilovic sul campo 8. Particolarmente atteso il ritorno e l’esordio di Carlos Alcaraz che sfiderà J.J. Wolf in un match che si preannuncia soft sullo Chatrier.

La prima giornata del Roland Garros partirà dalle ore 11:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Eurosport 1 (dalle 11.55 alle 15.15 e dalle 19.30 fino a fine giornata) ed Eurosport 2 che ha una regia italiana, oltre che in diretta streaming su eurosport.it, Discovery+, Sky Go e DAZN. OA Sport offrirà inoltre una vasta gamma di Dirette Live testuali, oltre a cronache e approfondimenti, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2024 OGGI: ORDINE DI GIOCO DOMENICA 26 MAGGIO

Court Philippe Chatrier – Dalle 12:00

Bronzetti (ITA) – Osaka (JPN)

Wolf (USA) [LL] – Alcaraz (ESP) [3]

Lys (GER) [Q] – Garcia (FRA) [21]

Non prima delle 20:15

Wawrinka (SUI) – Murray (GBR)

Court Suzanne Lenglen – Dalle 11.00

Humbert (FRA) [17] – Sonego (ITA)

Ostapenko (LAT) [9] – Cristian (ROU)

Gasquet (FRA) [WC] – Coric (CRO)

Krejcikova (CZE) [24] – Golubic (SUI)

Court Simonne Mathieu – Dalle 11.00

Rublev [6] – Daniel (JPN)

Siegemund (GER) – Kenin (USA)

Paquet (FRA) [WC] – Shnaider

Jarry (CHI) [16] – Moutet (FRA)

Court 14 – Dalle 11.00

Tomljanovic (AUS) [WC] – Yastremska (UKR) [30]

Kovacevic (USA) – Dimitrov (BUL) [10]

Sramkova (SVK) [Q] – Anisimova (USA)

Korda (USA) [27] – Mayot (FRA) [WC]

Court 7 – Dalle 11.00

Bouzkova (CZE) – Kudermetova [29]

Hurkacz (POL) [8] – Mochizuki (JPN) [Q]

Nardi (ITA) – Muller (FRA) [WC]

Van Uytvanck (BEL) – Zidansek (SLO) [Q]

Court 6 – Dalle 11.00

Wang (CHN) – Timofeeva

Pigossi (BRA) [Q] – Kostyuk (UKR) [18]

Nishikori (JPN) – Diallo (CAN) [Q]

Atmane (FRA) [WC] – Ofner (AUT)

Court 8 – Dalle 11.00

Martinez (ESP) – Tirante (ARG)

Siniakova (CZE) [32] – Galfi (HUN) [LL}

Marozsan (HUN) – Kukushkin (KAZ) [Q]

Danilovic (SRB) [Q] – Trevisan (ITA)

Court 9 – Dalle 11.00

Zhang (CHN) – Vukic (AUS)

Thompson (AUS) – Marterer (GER)

Wang (CHN) – Bai (CHN)

Wang (CHN) – Niemeier (GER) [Q]

Court 12 – Dalle 11.00

Vekic (CRO) – Tsurenko (UKR)

Draper (GBR) – De Jong (NED) [Q]

Maria (GER) – Tauson (DEN)

Djere (SRB) – Altmaier (GER)

Court 13 – Dalle 11.00

Moreno De Alboran (USA) [WC] – Nakashima (USA)

Bouzas Maneiro (ESP) – Fett (CRO) [LL]

Tabilo (CHI) [24] – Bergs (BEL) [Q]

Volynets (USA) [Q] – Krunic (SRB)