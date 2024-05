Beach volley, Italia opaca nel Future di Battipaglia; solo Reka Orsi Toth/Buianchi subito ai quarti

Giornata non proprio positiva per le coppie italiane impegnate nel Future di Battipaglia, secondo appuntamento con il circuito mondiale in Italia. Dieci coppie azzurre in tabellone principale e, esclusi i derby, solo due vittorie, una delle quali ha fruttato il quarto di finale diretto per Reka Orsi Toth e Bianchi.

La coppia italiana si conferma tra le più in forma del momento e vince il derby di semifinale con Gradini/Frasca 2-0 (21-19, 21-15), dopodichè supera non senza qualche patema 2-1 (21-19, 18-21, 15-10) le mai dome finlandesi Parkkinen/Prihti. Bella vittoria per Mancini/Mattavelli che riescono ad avere la meglio con un sofferto 2-1 (21-18, 18-21, 16-14) ma poi nella finale del girone le azzurre sono state sconfitte dalla paraguaiane Michelle/Poletti 2-0 (21-12, 21-18).

Stop in semifinale anche per Vicky Orsi Toth e Calì, battute dalle australiane Fleming/Milutinovic. Scampoli/Bianchin dopo aver travolto con un secco 2-0 (21-12, 21-13) le altre azzurre Sestini/Ditta. Nella partita decisiva per entrare nei quarti Bianchin/Scampoli sono state sconfitte 2-1 (21-17, 15-21, 16-14) dalle tedesche Grüne/Christ.

In campo maschile solo sconfitte per i binomi azzurri impegnati nelle semifinali dei gironi. Nella pool D Marchetto/Windisch (ITA) sono stati sconfitti dai tedeschi Lorenz/Stadie 0-2 (12-21, 21-23). Nel girone C i brasiliani Pedro/Henrique hanno superato Ulisse/Bellucci 2-0 (21-14, 21-18). Nella pool B sconfitta a sorpresa per Benzi/Bonifazi, battuti dagli ucraini 0-2 (19-21, 20-22). Nella Pool A niente da fare per Dal Corso/Viscovich, sconfitti dagli estoni Piik/Korotkov 0-2 (16-21, 23-25)

TORNEO FEMMINILE

Semifinali gironi. Pool D: Erika/Fio (PAR)-Parkkinen/Prihti (FIN) 0-2 (28-30, 17-21), R. Orsi Toth/Bianchi (ITA)-Gradini/Frasca (ITA) 2-0 (21-19, 21-15). Pool C: Fejes/Johnson (AUS)-Mancinelli /Mattavelli (ITA) 1-2 (18-21, 21-18, 14-16), Michelle/Poletti (PAR)-Ciezkowska/Lunio (POL) 2-0 (21-11, 21-18). Pool B: Fleming/Milutinovic (AUS)-V. Orsi Toth/Cali (ITA) 2-0 (21-16, 21-15), Marwa/Doaa (EGY)-Shields/Poppinga (USA) 0-2 (10-21, 12-21). Pool A: Grüne/Christ (GER)-Sude/Kunst (GER) 2-1 (17-21, 21-18, 15-12), Bianchin/Scampoli (ITA)-Sestini/Ditta (ITA) 2-0 (21-13, 21-12)

Finali primo Posto gironi: Parkkinen/Prihti (FIN)-R. Orsi Toth/Bianchi (ITA) 1-2 (19-21, 21-18, 10-15), Mancinelli /Mattavelli (ITA)-Michelle/Poletti (PAR) 0-2 (12-21, 18-21), Fleming/Milutinovic (AUS)-Shields/Poppinga (USA) 2-0 (23-21, 21-17), Grüne/Christ (GER)-Bianchin/Scampoli (ITA) 2-1 (21-17, 15-21, 16-14)

Finali terzo posto gironi: Erika/Fio (PAR)-Gradini/Frasca (ITA), Fejes/Johnson (AUS)-Ciezkowska/Lunio (POL), V. Orsi Toth/Cali (ITA)-Marwa/Doaa (EGY), Sude/Kunst (GER)-Sestini/Ditta (ITA)

TORNEO MASCHILE

Semifinali gironi. Pool D: Marchetto/Windisch (ITA)-Lorenz/Stadie (GER) 0-2 (12-21, 21-23), Hammarberg/Berger (AUT)-Trousil/Westphal (CZE) 1-2 (20-22, 21-14, 22-24). Pool C: Smith/Webber (USA)-Buytrago/Varga (PHI) 2-0 821-18, 21-19), Pedro/Henrique (BRA)-Ulisse/Bellucci (ITA) 2-0 (21-14, 21-18). Pool D: Altwies/Chouikh (FRA)-Sagstetter/Just (GER) 0-2 (12-21, 11-21), Benzi/Bonifazi (ITA)-Datsiuk/Likhatskyi (UKR) 0-2 (19-21, 20-22). Pool A: Sepka/Sedlak (CZE)-Ntallas/Chatzinikolaou (GRE) 2-0 (21-12, 21-13), Dal Corso/Viscovich (ITA)-Piik/Korotkov (EST) 0-2 (16-21, 23-25)

Finali primo Posto gironi: Lorenz/Stadie (GER)-Trousil/Westphal (CZE) 2-0 (21-12, 21-13), Smith/Webber (USA)-Pedro/Henrique (BRA) 0-2 (14-21, 22-24), Sagstetter/Just (GER)-Datsiuk/Likhatskyi (UKR) 1-2 (21-9, 16-21, 11-15), Sepka/Sedlak (CZE)-Piik/Korotkov (EST) 1-2 (2’0-22, 21-18, 12-15)

Finali terzo posto gironi: Marchetto/Windisch (ITA)-Hammarberg/Berger (AUT), Buytrago/Varga (PHI)-Ulisse/Bellucci (ITA), Altwies/Chouikh (FRA)-Benzi/Bonifazi (ITA), Ntallas/Chatzinikolaou (GRE)-Dal Corso/Viscovich (ITA)