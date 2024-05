ATP Roma, si chiude il terzo turno. Napolitano senza pressioni con Jarry, tante teste di serie a combattere per una grande occasione

Si entra nella seconda settimana degli Internazionali di Italia. Si completa il quadro del terzo turno, con otto partite tutte da vivere in cui è presente ancora l’ultimo italiano in lizza nel torneo.

Niente centrale, ma c’è comunque l’emozione del Grand Stand per Stefano Napolitano, che prosegue nel suo sogno romano. E come sogno dovrà proseguire, senza pressioni di sorta contro un giocatore contro Nicolas Jarry che proverà ad interrompere una corsa che, comunque sia, rimane lo stesso da applausi. E se dovesse riuscire nel miracolo, si ritroverebbe contro con tutta probabilità un signor giocatore come Andrey Rublev, che avrà un match alla portata con Alexandre Muller.

Con Djokovic ko si aprono molte strade per tanti giocatori, che vedono l’occasione di portarsi a casa un 1000. Come ad esempio per Daniil Medvedev, che ha la possibilità di potersi ripetere sulla terra romana, lui che non l’ha mai amata troppo: sul centrale sarà impegnato però con Hamad Medjedovic, che con un upset potrebbe riavvicinarsi alla top 100. In quello spicchio il vincitore si ritroverebbe contro uno tra Tommy Paul e Dominik Koepfer.

Ma nella parte bassa del tabellone c’è bagarre. In cui si vuole sicuramente inserire Holger Rune, che si troverà di fronte un osso duro che sa come batterlo sul rosso come Sebastian Baez, o il sempre sottovalutato Hubert Hurkacz, che ha di fronte un altro argentino insidiosissimo come Tomas Etcheverry dopo aver dato una sonora lezione a Rafa Nadal.

Vuole continuare la sua marcia Stefanos Tsitsipas, che con Cameron Norrie parte in vantaggio, mentre c’è curiosità per la sfida tra Felix Auger-Aliassime ed Alex De Minaur per una partita tra due fondisti che si apre a parecchie interpretazioni.