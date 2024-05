ATP Roma, Jiri Lehecka si ritira: Matteo Berrettini nel tabellone principale e Stefano Napolitano wild card

Un annuncio che si attendeva. Il ceco Jiri Lehecka non sarà al via degli Internazionali d’Italia 2024 di tennis. Il ceco, ritiratosi nel corso della semifinale del Masters1000 di Madrid contro il canadese Felix Auger-Aliassime, non è riuscito a recuperare dal problema fisico sofferto nel corso dell’incontro. Di conseguenza, il forfait per il torneo del Foro Italico era abbastanza scontato.

L’assenza di Lehecka va a modificare il main draw in chiave italiana. Matteo Berrettini, inserito nel tabellone principale, sarà parte del torneo senza sfruttare l’invito offertogli dall’organizzazione grazie alla defezione menzionata. Una reazione a catena che porta quindi Stefano Napolitano a usufruire della wild card, senza passare dalle qualificazioni.

Vista l’assenza annunciata da Jannik Sinner, nel main draw a rappresentare il Bel Paese saranno Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Flavio Cobolli, Luca Nardi, Fabio Fognini (wild card), Matteo Berrettini, Andrea Vavassori (wild card), Giulio Zeppieri (wild card), Matteo Gigante (wild card) e appunto Stefano Napolitano (wild card).

L’assenza di Jannik si farà sentire, viste le qualità dell’altoatesino, ma si spera che gli azzurri presenti sappiano trovare qualcosa di speciale anche grazie alla spinta del pubblico.