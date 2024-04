WTA Stoccarda 2024, risultati 18 aprile. Approdano ai quarti Swiatek, Rybakina e Vondrousova

Il torneo WTA 500 di Stoccarda vede completarsi gli ottavi di finale, con gli ultimi sei incontri in programma oggi: in casa Italia si festeggia l’approdo ai quarti di Jasmine Paolini, capace di eliminare la numero 7 del seeding, la tunisina Ons Jabeur, battuta per 7-6 (8) 6-4.

La numero 1 del tabellone e del mondo, la polacca Iga Swiatek, supera la belga Elise Mertens con un perentorio 6-3 6-4, mentre la wild card britannica Emma Raducanu regola la ceca Linda Noskova per 6-0 7-5, infine la testa di serie numero 4, la kazaka Elena Rybakina, piega la russa Veronika Kudermetova per 7-6 (3) 1-6 6-4.

Nell’ultimo incontro di giornata, terminato a sera inoltrata, l’ucraina Marta Kostyuk elimina in tre set la numero 5 del seeding, la cinese Zheng Qinwen, sconfitta per 6-2 4-6 7-5, infine la testa di serie numero 6, la ceca Marketa Vondrousova, batte la russa Anastasia Potapova per 7-6 (5) 6-1.

WTA 500 STOCCARDA – RISULTATI 18 APRILE

Iga Swiatek (Polonia, 1) b. Elise Mertens (Belgio) 6-3 6-4

Emma Raducanu (Gran Bretagna, WC) b. Linda Noskova (Repubblica Ceca) 6-0 7-5

Elena Rybakina (Kazakistan, 4) b. Veronika Kudermetova (Russia) 7-6 (3) 1-6 6-4

Jasmine Paolini (Italia) b. Ons Jabeur (Tunisia, 7) 7-6 (8) 6-4

Marta Kostyuk (Ucraina) b. Zheng Qinwen (Cina, 5) 6-2 4-6 7-5

Marketa Vondrousova (Repubblica Ceca, 6) b. Anastasia Potapova 7-6 (5) 6-1