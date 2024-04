WTA Madrid 2024, Sara Errani è in tabellone principale! Sconfitta Romero Gormaz uscendo alla distanza

Sara Errani non muore mai! L’azzurra a quasi 37 anni si qualifica per il tabellone principale del WTA 1000 di Madrid battendo al turno decisivo di qualificazioni la wild card spagnola Leyre Romero Gormaz con il punteggio di 7-5, 4-6, 6-1 in due ore e trentasette minuti di partita. Un risultato importante in ottica accesso al tabellone del Roland Garros: la romagnola consolida la sua top 100. Adesso vedremo chi pescherà al primo turno del main draw: l’ideale sarebbe probabilmente un accoppiamento con Sara Sorribes Tormo.

Un match che si trasforma in una lotta sin da subito: scambi lunghi, game ai vantaggi e grande equilibrio. Come facilmente intuibile, il servizio non fa la differenza. Romero Gormaz va avanti 2-0, ma si fa rimontare fino al 2-2, poi la spagnola piazza nuovamente il break nel quinto gioco, per venire nuovamente ripresa. L’attuale numero 300 WTA aggredisce in risposta e arriva a servire per il set, arriva a due punti dal parziale sul 5-4 30-15 e sul 40-40, ma non riesce a chiudere. I residui delle chance mancate restano nella testa dell’iberica che perde la battuta sul 5-6 e perde per 7-5 il primo set.

Secondo set che comincia sullo stesso canovaccio del primo: buona reazione da parte della classe 2002 spagnola che si invola sul 2-0, ma poi subisce un parziale di tre giochi consecutivi. Si entra così in una fase equilibrata, con le due che tengono il servizio fino al 4-4, quando Romero Gormaz strappa il servizio alla romagnola e stavolta riesce a chiudere il game a trenta, vincendo per 6-4 il secondo parziale.

Il terzo set si apre con un break per parte per arrivare sull’1-1. Ma da qui in avanti comincia il parziale di cinque giochi consecutivi che permette a Sarita di prendersi con autorità il match: la differenza la fa il terzo gioco, un game al servizio da 16 punti tenuto dall’azzurra annullando una palla break. Nei due turni successivi non concede palla break e strappa il servizio alla sua avversaria per due volte a trenta, chiudendo sul 6-1 e qualificandosi per il main draw.

Errani che ha limitato a due il numero dei doppi falli, mettendo in campo il 92% di prime, Romero Gormaz che ha commesso ben sette doppi falli e nel terzo set ha ottenuto soli 3 punti su 9 con la prima di servizio.