WTA Madrid 2024, Samsonova ha la meglio su Osaka, favola Carlé, Gauff e Swiatek vanno spedite

Si sono aperti i secondi turni nel tabellone femminile del WTA 1000 di Madrid (Spagna) sulla terra battuta della Caja Magica. Una giornata che presentava alcune partite intriganti: alla vigilia c’era grande interesse per Samsonova-Osaka e le aspettative di questo match non sono state deluse. La russa, testa di serie numero 15, ha avuto la meglio con il punteggio di 6-2, 4-6, 7-5 in più di due ore e un quarto. Liudmila Samsonova che era in totale controllo, avanti 6-2 4-2, ha perso il secondo, ma è stata più fredda nei momenti cruciali del terzo set. Affronterà Madison Keys che ha avuto la meglio in due tiebreak di Irina Camelia Begu 7-6(3), 7-6(6) in due ore e undici minuti di match.

Debutto convincente per la testa di serie numero 5 Maria Sakkari che ha superato con un netto 6-3, 6-2 Donna Vekic per una prima sfida che poteva nascondere insidie. La greca ha ceduto il servizio nel primo game, poi non ha concesso più una palla break e ha espresso un tennis davvero solido. Affronterà Sloane Stephens che ha ribaltato Elise Mertens con lo score di 3-6, 6-3, 6-1, confermando lo stato di forma eccellente dopo il titolo di Rouen. Successo convincente per Viktoria Azarenka che ha sconfitto 6-3, 6-1 Tatjiana Maria e troverà Sara Sorribes Tormo che ha fatto fuori Elina Svitolina con lo score di 6-3, 7-5 in più di due ore. Bene anche Jelena Ostapenko, vincitrice 6-3, 6-1 sulla qualificata spagnola e giustiziera di Badosa Jessica Bouzas Maneiro, ed Emma Navarro, che ha lasciato appena tre game a Nadia Podoroska nel 6-2, 6-1 inflitto all’argentina.

Buono anche l’esordio per la testa di serie numero 3 Coco Gauff e la numero 1 Iga Swiatek. La statunitense ha inflitto una “bicicletta” all’olandese Arantxa Rus: un 6-0, 6-0 in 51 minuti difficile da digerire per l’olandese. Affronterà al prossimo turno l’ucraina e semifinalista all’Australian Open Dayana Yastremska che ha vinto in rimonta contro la colombiana Emiliana Arango con lo score di 0-6, 7-5, 6-4, riuscendo a reagire a un avvio da incubo. La polacca, vincente per .6-1, 6-4 sulla cinese Wang Xiyu, troverà la rumena Sorana Cirstea, uscita vincitrice dalla battaglia contro la wild card filippina classe 2005 Alexandra Eala con il punteggio di 6-3, 6-7(6), 6-4.

La favola è ancora firmata dall’argentina Maria Lourdes Carlé: la classe 2002 sudamericana quest’anno tra tutti i livelli ha giocato 15 match sul rosso, vincendone 14. La sua serie non si è interrotta contro la russa Veronika Kudermetova, regolata con un perentorio 6-4, 6-4 in due ore e un quarto e troverà Ostapenko. Si salva Ons Jabeur che si è complicata la vita, non chiudendo con il match point nel secondo, ma uscendo comunque viva dal confronto con Anna Karolina Schmiedlova per 6-4, 5-7, 6-3. Bene anche Leylah Fernandez che ha regolato Anastasia Potapova per 7-5, 6-3.

WTA MADRID 2024 – RISULTATI 25 APRILE

Sorana Cirstea (ROU, 27) b. Alexandra Eala (PHI) 6-3, 6-7 (6), 6-4

Victoria Azarenka (BLR, 23) b. Tatjana Maria (GER) 6-3, 6-1

Sara Sorribes Tormo (ESP) b. Elina Svitolina (UKR, 16) 6-3, 7-5

Beatriz Haddad Maia (BRA, 11) b. Sara Errani (ITA) 6-3, 6-2

Emma Navarro (USA, 19) b. Nadia Podoroska (ARG) 6-2, 6-1

Maria Sakkari (GRE, 5) b. Donna Vekic (CRO) 6-3, 6-2

Coco Gauff (USA, 3) b. Arantxa Rus (NED) 6-0, 6-0

Dayana Yastremska (UKR, 31) b. Emiliana Arango (COL) 0-6, 7-5, 6-4

Madison Keys (USA, 18) b. Irina-Camelia Begu (ROM) 7-6 (3), 7-6 (6)

Liudmila Samsonova (RUS, 15) b. Naomi Osaka (JPN) 6-2, 4-6, 7-5

Jelena Ostapenko (LAT, 9) b. Jessica Bouzas Maneiro (ESP) 6-3, 6-1

Maria Lourdes Carle (ARG) b. Veronika Kudermetova (RUS, 17) 6-4, 6-4

Ons Jabeur (TUN, 4) b. Anna Karolina Schmiedlova (SVK) 6-4, 5-7, 6-3

Sloane Stephens (USA) b. Elise Mertens (BEL, 28) 3-6, 6-3, 6-1

Leylah Fernandez (CAN, 32) b. Anastasia Potapova (RUS) 7-5, 6-3

Iga Swiatek (POL) b. Xiyu Wang (CHN) 6-1, 6-4