WTA Madrid 2024, Elisabetta Cocciaretto rimontata da Magda Linette al primo turno

Elisabetta Cocciaretto non va oltre al primo turno del WTA 1000 di Madrid. L’azzurra ha ceduto a Magda Linette, finalista la scorsa settimana a Rouen, con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-4 in due ore e dieci minuti di match. L’azzurra è calata alla distanza dopo un buon inizio contro un avversaria in salute. Pagata anche la scarsa percentuale di punti vinti con la prima: 58% contro il 73% della sua avversaria.

L’approccio al match è ottimo per Cocciaretto che riesce subito ad aggredire e a prendere il comando dello scambio in risposta, strappando la battuta alla sua avversaria e volando sul 2-0 e poi sul 3-1, annullando una palla del contro-break. Linette poi mano a mano riesce ad entrare in partita, ha un passaggio positivo nel quale sbaglia meno con il rovescio, trova più solidità e piazza il contro-break sul 3-3. La reazione della marchigiana è super: non si fa condizionare dalla rimonta della polacca, si rimette a spingere, infila una serie di tre game di fila e chiude al quarto set point il primo parziale per 6-3.

Il secondo set comincia più sui binari dell’equilibrio: Linette trova sempre più continuità al servizio, si procura una palla break nel terzo gioco, non la sfrutta, ma il break lo trova comunque sul 2-2, raccogliendo troppi errori commessi da Cocciaretto che paga la pesantezza di palla della sua avversaria. La situazione precipita per la marchigiana e arriva il doppio break per Linette: il termometro del suo gioco è il dritto, falloso nel primo set, fondamentale nel secondo. Sull’orlo del precipizio, Cocciaretto ritrova il suo tennis, non sbaglia più niente, ritrova la sua verve offensiva e dal 5-2 rientra sul 5-4. La polacca questa volta è precisa nel servire per il secondo set, tira giù un ace e un servizio vincente e porta tutto al terzo.

L’inerzia appare passata dalla parte di Linette che prende sempre più campo e fiducia e va subito avanti di un break nel set decisivo. Elisabetta recupera subito lo svantaggio, sfruttando il ritorno degli errori di dritto della polacca. Il match diventa una vera e propria battaglia e la polacca torna ad avere un break di vantaggio, strappando il servizio a Cocciaretto sul 3-3 con un gran lungolinea di rovescio e un brutto errore dell’azzurra all’inizio dello scambio. La polacca annulla una palla break nel decimo game e riesce a chiudere il match.