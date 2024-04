WTA Charleston, Elisabetta Cocciaretto deve arrendersi alla superiorità di Vika Azarenka nel 2° turno

Fine dei giochi. Si ferma al secondo turno l’avventura nel WTA500 di Charleston (Stati Uniti) di Elisabetta Cocciaretto. Sulla celebre terra verde, la marchigiana è stata nettamente sconfitta dalla bielorussa Vika Azarenka (n.26 del ranking). 6-1 6-2 il passivo per Cocciaretto, mai riuscita a mettere in difficoltà la sua avversaria, soffrendone molto il peso di palla, specialmente quando si è trovata a giocare la seconda di servizio.

Un match, come il resto del programma, iniziato con ritardo a causa della pioggia. Negli ottavi di finale, quindi, la bielorussa affronterà l’americana Taylor Townsend (n.68 del ranking), a sorpresa a segno contro la russa Ekaterina Alexandrova (n.15 del mondo) con il punteggio di 7-5 6-2.

Nel primo set, dopo tre giochi, Azarenka cambia passo. La grande profondità di palla di Vika è un enigma per Cocciaretto, non in grado di contrapporsi alla maggior potenza della sua rivale. Nei fatti, arrivano due break nel quarto e sesto gioco che portano a un 6-1 che parla chiaro.

Nel secondo set, in apertura Elisabetta subisce un altro break, ma quantomeno tenta una reazione, trovando il contro-break nel quarto game, sfruttando la quinta chance. Una goccia in un oceano, dal momento che Azarenka dilaga letteralmente e conclude sullo score di 6-2.

Dal punto di vista statistico, da sottolineare il 24% dei punti vinti da Cocciaretto quando ha messo in campo la seconda di servizio, mentre con la prima in battuta ha raggiunto il 59%. Percentuali che evidenziano le difficoltà della giocatrice nostrana.