WEC, Ferrari #50 resta in controllo a Imola. Nel pomeriggio le qualifiche

Ferrari si conferma al comando della classifica generale dopo la terza sessione di libere del FIA World Endurance Championship in quel di Imola. La Rossa #50 di Antonio Fuoco, dopo aver fatto la differenza nella FP2, resta in cima alla graduatoria overall davanti alle due BMW del belga Dries Vanthoor #12 e del tedesco René Rast #20.

La Ferrari #83 di Robert Shwartzman targata AF Corse segue i prototipi teutonici, Matt Cambell si colloca alle spalle dell’ex campione di FIA F3 con Porsche Penske Motorsport #5. Sesto crono per Alessandro Pier Guidi (Ferrari #51), presente davanti alla riconoscibile Toyota #8 di Brendon Hartley.

Marco Sorensen (D’Station Racing Aston #777) ha fatto la differenza, invece, in LMGT3. L’ex campione del mondo della classe GTE PRO ha fatto la differenza precedendo Heart of Racing Aston #27, WRT BMW #31, Pure Rxcing Porsche #92 e United McLaren #95. Fuori dalla Top5 provvisoria la BMW M4 GT3 #46, iscritta ad ogni tappa del Mondiale con Valentino Rossi/Ahmad Al Harthy/Maxime Martin.

Nel pomeriggio le qualifiche, più che mai importanti nel complesso impianto che sorge sulle rive del Santerno. Ferrari si candida per la pole-position o comunque per una posizione significativa in attesa delle due sessioni che eleggeranno la griglia di partenza per la sei ore di domenica.