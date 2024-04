Volley femminile, il ranking mondiale: cosa deve fare l’Italia per andare alle Olimpiadi

Il ranking FIVB è stato aggiornato al termine dei preolimpici disputati lo scorso autunno. La classifica mondiale di volley femminile, stilata dalla Federazione Internazionale, vede la Turchia al comando davanti a Serbia, USA e Brasile. L’Italia si trova ora al quinto posto davanti a Cina, Polonia, Repubblica Dominicana, Giappone e Olanda. Questa graduatoria è fondamentale perché al termine della fase preliminare della Nations League 2024 determinerà le ultime cinque ammesse alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Al momento sette squadre hanno già conquistato il biglietto per la rassegna a cinque cerchi: Turchia, Serbia, USA, Brasile, Polonia e Repubblica Dominicana attraverso i tornei dell’anno scorso, la Francia in qualità di Paese organizzatore. Al momento l’Italia sarebbe la prima ripescata insieme a Cina, Giappone e Olanda, mentre il quinto pass andrebbe al Kenya in rappresentanza dell’Africa.

Il ranking verrà chiuso al termine della fase preliminare della Nations League, in programma tra maggio e giugno. A quel punto le migliori quattro squadre del ranking non ancora qualificate ai Giochi staccheranno il biglietto per Parigi 2024 insieme al Kenya, ormai certo di rappresentare il proprio Continente. L’Italia è davvero molto vicina alla missione, basterà disputare una Nations League minimamente discreta per evitare sorprese.

RANKING FIVB VOLLEY FEMMINILE

1. Turchia 397,46 (già qualificata alle Olimpiadi 2024, tramite il preolimpico)

2. Serbia 359,30 (già qualificata alle Olimpiadi 2024, tramite il preolimpico)

3. USA 357,65 (già qualificata alle Olimpiadi 2024, tramite il preolimpico)

4. Brasile 350,28 (già qualificata alle Olimpiadi 2024, tramite il preolimpico)

5. Italia 338,97

6. Cina 329,65

7. Polonia 327,89 (già qualificata alle Olimpiadi 2024, tramite il preolimpico)

8. Repubblica Dominicana 308,86 (già qualificata alle Olimpiadi 2024, tramite il preolimpico)

9. Giappone 305,09

10. Paesi Bassi 287,94

11. Canada 265,66

12. Germania 229,32

13. Thailandia 218,61

14. Belgio 199,57

15. Francia 184,99 (già qualificata alle Olimpiadi 2024, Paese organizzatore)

—

21. Kenya 162,42 (già qualificata alle Olimpiadi 2024, tramite il ranking per rappresentanza continentale)