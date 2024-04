Volley, Alessandro Bovolenta approda in Superlega? Possibile concorrenza con Romanò e gli scenari in Nazionale

Alessandro Bovolenta è stato uno dei grandi protagonisti della Serie A2 di volley maschile. L’opposto di Ravenna ha messo a segno 516 punti (36 ace, 31 muri, 48,5% in fase offensiva) nelle 26 partite disputate in regular season e ha poi contribuito a trascinare il sodalizio romagnolo, guidato da coach Marco Bonitta, fino alla semifinale dei playoff promozione. La Consar si è arresa soltanto al tie-break della decisiva gara-3 contro Grottazzolina, che si giocherà il salto di categoria con Siena.

Alessandro Bovolenta, che nell’ultima sfida disputata ha messo a segno 27 punti, si appresta comunque ad approdare in Superlega, il massimo campionato italiano. Il 19enne, che lo scorso anno ha partecipato agli Europei con la Nazionale maggiore (conclusi con la conquista della medaglia d’argento), dovrebbe sbarcare a Piacenza. Questo è quanto riportano le ultime voci di mercato e, se l’operazione si concretizzasse, il figlio di Vigor si giochererebbe il posto da titolare con Yuri Romanò, proprio come potrebbe accadere in seno all’Italia del CT Fefé De Giorgi.

Il bomber di riferimento dei Lupi ha infatti rinnovato il contratto fino al 2026 e quindi potrebbe animarsi una concorrenza interna sotto la guida di coach Andrea Anastasi. Si tratterà di una Piacenza rinnovata, visto che gli schiacciatori Ricardo Lucarelli e Yoandy Leal dovrebbero essere ai saluti finali e il martello Francesco Recine dovrebbe andare in Giappone. La diagonale di banda potrebbe così essere formata da Stephen Maar (da Monza) e Uros Kovacevic (di rientro dalla Russia), con Antoine Brizard in cabina di regia e il centrale Gianluca Galassi (da Monza) ad affiancare Robertlandy Simon.