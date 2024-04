Vela, Last Chance Regatta 2024: Italia in testa dopo la prima giornata nel 470 misto e nei 49er

Ottime notizie in chiave azzurra al termine della prima giornata della Last Chance Regatta, in corso di svolgimento a Hyeres nell’ambito della Semaine Olympique Française fino a sabato 27 aprile e valevole come ultimo evento globale di qualificazione olimpica della vela per Parigi 2024. L’Italia, già qualificata in 8 classi, vuole completare l’en plein e punta al pass nel 470 misto e nel doppio acrobatico maschile 49er.

Ottima partenza nel 470 misto per Giacomo Ferrari e Alessandra Dubbini, al comando della generale con 5 punti dopo aver raccolto un secondo ed un terzo posto nelle due regate di flotta disputate oggi. Buon avvio anche per il secondo equipaggio tricolore composto da Elena Berta e Bruno Festo, attualmente 4° in classifica a quota 13 punti con un parziale di 1-12.

È ancora molto presto, ma al momento l’ultimo Paese in zona qualificazione (in palio quattro slot) sarebbe la Malesia con il 5° posto provvisorio overall di Kaman Shah/Noor Jamali. Prima degli esclusi virtualmente la Grecia, a -14 dai leader azzurri Ferrari/Dubbini. Day-1 incoraggiante anche negli skiff (49er) sul fronte italiano soprattutto per Uberto Crivelli Visconti e Giulio Calabrò, che guidano la classifica generale dopo tre regate con 7 punti netti (1-19-6) insieme ai belgi Lefebvre/Heuninck.

La graduatoria però è davvero cortissima anche in ottica qualificazione olimpica (verranno assegnati quattro posti nazione per i Giochi), con i primi 5 Paesi racchiusi in soli due punti. Più distante la seconda imbarcazione nostrana, con Simone Ferrarese/Leonardo Chistè in 11ma piazza assoluta a -9 dalla vetta con uno score di 15-1-19.