Tuffi, gli azzurri in Cina per l’ultimo appuntamento della Coppa del Mondo

La nazionale azzurra è già in Cina a Xi’an, dove da venerdì si terrà l’ultimo tappa della Coppa del Mondo 2024 di tuffi. Un test decisamente importante per i ragazzi del CT Oscar Bertone, che potranno confrontarsi con il meglio del mondo e valutare lo stato di forma a tre mesi dai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

C’è sicuramente attesa dal trampolino femminile dove protagonista saranno Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi. La romana ha continuato a lavorare negli Stati Uniti in queste settimane (dove anche studia), partecipando comunque a tutti i raduni internazionali della squadra azzurra. Non solo la gara individuale, ma le azzurre vogliono essere protagoniste anche nel sincro.

Capitolo molto simile anche al maschile, dove saranno impegnati Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia. Si gareggia solo dai tre metri (il metro non è olimpico e non è presente nel programma di Coppa del Mondo) e l’obiettivo degli azzurri deve essere quello di raggiungere la finale individualmente e provare a lottare per il podio nel sincro.

C’è attesa anche dalla piattaforma con al maschile Andreas Sargent Larsen e Riccardo Giovannini, mentre al femminile saranno protagoniste Maia Biginelli e Sarah Jodoin Di Maria. Soprattutto su quest’ultima sono riposte le maggiori speranze per un piazzamento di vertice.