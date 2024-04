Tour of the Alps, Tiberi dà spettacolo in salita con i migliori. Fuga solitaria di Carr, Lopez si difende

Ad un anno di distanza Simon Carr si ripete. Nel 2023 aveva colto la quinta tappa, oggi si impone invece nella quarta frazione del Tour of the Alps, trionfando alla grande sul traguardo di Borgo Valsugana al termine di una fuga lunghissima. La maglia di leader della classifica generale resta sulle spalle di Juan Pedro Lopez ad una giornata dal termine.

Tappa breve ma intensissima, ricca di GPM quella odierna. Gran battaglia per la fuga con Simon Carr che da subito (EF Education – EasyPost) ha provato ad andar via. Con lui tanti scalatori di livello come Davide Piganzoli (Team Polti Kometa), Davide Bais (Team Polti Kometa), Luca Covilli (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè), Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe), Hugh Carthy (EF Education – EasyPost), Oscar Rodriguez (Ineos Granadiers), Mikel Bizkarra (Euskatel), Lucas Hamilton (Team Jayco-AlUla), Gregor Muhlberger (Team Jayco-AlUla), Gijs Leemreize (Team dsm-firmenich PostNL).

Gruppo a gestire, visti alcuni corridori vicini in chiave classifica generale, Carr ha sfruttato l’occasione andando via in solitaria sul Passo del Compet. Impresa per il classe 1998 che ha staccato tutti e non è stato più raggiunto all’arrivo. Scaramucce tra i big, con anche le cadute ad influenzare la battaglia: bruttissima quella di Chris Harper, che sbatte contro un palo, a terra anche Ben O’Connor.

Il migliore del gruppo è Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) davanti proprio ad O’Connor, mentre poi c’è un gruppo comprendente anche uno spettacolare Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious) sesto e scatenato in salita, che lancia ottimi segnali in vista del Giro. Ottavo Lopez, che difende la maglia di leader, bene anche Giulio Pellizzari, nono.