Paurosa caduta al Tour of the Alps: Harper colpisce un lampione con la testa, a terra anche O’Connor

Attimi di grande paura al Tour of the Alps 2024. Nel corso della quarta tappa, a circa 25 km dal traguardo di Borgo Valsugana, si è verificata infatti una brutta caduta in discesa da parte di Chris Harper. Il corridore australiano della Jayco AlUla, in solitaria all’inseguimento del fuggitivo Simon Carr, ha perso il controllo della sua bici (dopo un sobbalzo, ingannato da un marciapiede) finendo per terra e sbattendo con il casco sulla base di un lampione.

Una dinamica abbastanza pericolosa, fortunatamente senza gravissime conseguenze, con Harper che è riuscito poi a sedersi nel momento in cui sono arrivati i soccorsi. Il 29enne aussie è dunque cosciente, ma non ha proseguito la gara e si è ritirato per sottoporsi con ogni probabilità a degli ulteriori accertamenti medici dopo l’incidente.

Pochi secondi dopo la caduta di Harper, nello stesso punto del percorso, è andato a terra anche Ben O’Connor, che aveva a sua volta staccato il gruppo dei migliori (con all’interno il leader della generale Juan Pedro Lopez e gli altri uomini di alta classifica) ed era lanciato a velocità folle in discesa per provare a riprendere Carr.

L’australiano della Decathlon AG2R La Mondiale, anch’egli tradito da quel marciapiede, è però caduto a velocità leggermente più bassa qualche decina di metri prima di Harper evitando dunque l’impatto con il lampione. Scivolata senza conseguenze per O’Connor, tornato in bici poco più tardi riprendendo la corsa nel tentativo di rientrare sul gruppo dei big.