Tiro con l’arco, Coppa del Mondo Shanghai 2024: l’Italia coglie il secondo posto nel compound femminile a squadre

Penultima giornata della prima tappa di Coppa del Mondo 2024 di tiro con l’arco a Shanghai (Cina). Per i colori italiani è arrivata la soddisfazione della medaglia d’argento colta dalle azzurre del compound a squadre femminile: Irene Franchini, Marcella Tonioli ed Elisa Roner si sono inchinate soltanto alla fortissima India in finale.

La sfida finisce 236-225 in favore delle indiane che non hanno lasciato scampo alle azzurre: Kaur, Swami, Vennam hanno centrato il 10 addirittura venti volte su ventiquattro frecce, un ritmo evidentemente impossibile da sostenere per le italiane. Dopo un primo parziale netto (59-55), le azzurre hanno resistito valorosamente nella seconda e nella terza volée (59-58., 60-58), per poi cedere nell’ultima 58-54.

Nel compound a squadre maschile l’oro va ancora all’India che ha piegato per 238-231 l’Olanda. Nel misto completa l’en-plein l’India che ha superato per un soffio l’Estonia per 158-157, mentre il bronzo è stato colto dagli Stati Uniti.

Nelle gare individuali, vittoria al femminile per l’indiana Jyothi Surekha Vennam che ha superato allo shoot-off la messicana Andrea Becerra dopo aver impattato sul 146-146. Bronzo per la statunitense Alexis Ruiz, giustiziera per 145-141 dell’estone Meeri-Marita Paas. Al maschile trionfo per l’austriaco Nico Wiener che ha sconfitto 150-147 l’indiano Priyansh. Bronzo conquistato dallo statunitense Nick Kappers che ha battuto 149-146 Jaewon Yang, coreano.