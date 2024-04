Tiro a segno: la Coppa del Mondo vola a Baku. I convocati dell’Italia per una tappa fondamentale per i punti verso Parigi

Appuntamento fondamentale per il ranking olimpico: la Coppa del Mondo di tiro a segno si sposta verso Baku. In Azerbaijan settimana lunghissima ricca di appuntamenti con le gare dal 3 all’11 maggio.

Presente ci sarà una squadra italiana ricca di componenti che vorranno centrare risultati importanti per provare ad avvicinarsi sempre di più verso le Olimpiadi di Parigi.

Il commento di Pierluigi Ussorio: “La tappa di Coppa del Mondo di Baku rappresenta uno snodo fondamentale della nostra stagione. Dopo il Final Olympic Qualification Championships di Rio de Janeiro, l’attività relativa all’aria compressa si è conclusa e quindi il nostro focus ora è tutto sulle gare a fuoco da 25 e 50m”.

E ancora: “Siamo focalizzati sugli obiettivi ma nel contempo viviamo la tappa di Coppa del Mondo di Baku con serenità. Per questa ragione, abbiamo deciso di convocare anche gli atleti già in possesso del pass Olimpico che avranno la possibilità di testarsi in un contesto molto competitivo. Chiaramente i Giochi sono l’evento clou della stagione, ma non per questo intendiamo perdere di vista appuntamenti internazionali di grande valore tecnico come quello di Baku”.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Carabina: Edoardo Bonazzi (G.S. Fiamme Gialle), Simon Weithaler (C.S. Esercito), Riccardo Armiraglio (G.S. Fiamme Oro), Lorenzo Bacci (G.S. Fiamme Oro), Danilo Dennis Sollazzo (C.S. Carabinieri), Sofia Ceccarello (G.S. Fiamme Oro), Barbara Gambaro (G.S. Fiamme Oro), Martina Ziviani (C.S. Esercito).

Pistola: Paolo Monna (C.S. Carabinieri), Federico Nilo Maldini (C.S. Carabinieri), Riccardo Mazzetti (G.S. Esercito), Andrea Morassut (TSN Pordenone), Massimo Spinella (G.S. Fiamme Gialle),Cristina Magnani (Bologna), Maria Varricchio (G.S. Fiamme Oro), Chiara Giancamilli (TSN Tivoli), Margherita Brigida Veccaro (G.S. Esercito).