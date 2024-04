Tennis, Lorenzo Sonego ha scelto il nuovo coach dopo l’addio a Gipo Arbino. Soluzione interna per il torinese

Adesso è ufficiale: Lorenzo Sonego ha scelto Fabio Colangelo come suo nuovo allenatore dopo il sorprendente divorzio con il suo storico maestro Gipo Arbino. Il tennista piemontese ha optato dunque per una soluzione interna, promuovendo al ruolo di coach una persona che conosce bene e che orbitava nel suo team già da diversi mesi.

Sonego, reduce da un avvio di stagione negativo e dalla sconfitta contro Roberto Bautista Agut nell’ultimo turno delle qualificazioni per il Masters 1000 di Montecarlo, è alla ricerca di una svolta per risalire velocemente il ranking in modo da centrare la qualificazione olimpica ai Giochi di Parigi 2024 per poi puntare alla medaglia in doppio con Jannik Sinner.

Colangelo (che ha annunciato la notizia in diretta tv su Sky Sport) comincerà questa nuova avventura a partire dal prossimo torneo in calendario, l’ATP 250 di Bucarest (dal 15 al 21 aprile). Il 42enne milanese, ex numero 451 del mondo, è il direttore tecnico della scuola tennis al Circolo della Stampa-Sporting, base di ‘Sonny’ quando non è in viaggio per i tanti appuntamenti del circuito maggiore.