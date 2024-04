Surf, vittorie di Jack Robinson e di Gabriela Bryan al Margaret River Pro. 17° Leonardo Fioravanti

Andato in archivio il quinto appuntamento del massimo circuito internazionale del surf. Il Margaret River Pro, di scena in Australia, ha eletto re e regina della tavola per questo round del Championship Tour. I vincitori questa quarta uscita stagionale sono stati Jack Robinson e Gabriela Bryan.

Per il 26enne aussie un’affermazione speciale, perché ottenuta nella sua Margaret River. Parliamo del secondo successo stagionale, dopo quello dell’Hurley Pro Sunset Beach e del settimo nel Tour. Nell’atto conclusivo la sfida contro il campione hawaiano John John Florence è stata appassionante. Robinson ha sfiorato il Perfect Ten nella terza onda (9.10), rafforzando il tutto con la quarta grazie allo score di 8.17. Florence ha cercato di rimanere in scia, ma alla fine ha dovuto cedere con i suoi 16.04 punti rispetto ai 17.27 del rivale. L’australiano, dunque, è secondo nella classifica mondiale grazie a questo riscontro, guadagnando tre posizioni rispetto all’ultimo aggiornamento.

Perde terreno, invece, Leonardo Fioravanti (17° nella graduatoria mondiale). Poco fortunata l’avventura in questo quinto round. Leo ha concluso al 17° posto, venendo eliminato nei sedicesimi di finale dallo stesso surfista che lo aveva piegato nel quarto appuntamento stagionale, vale a dire il brasiliano Samuel Pupo: 12.77 il punteggio del sudamericano, rispetto all’11.50 del nostro portacolori. Vorrà rifarsi il surfista nostrano, nella consapevolezza che il top per lui, come per i suoi avversari, ci sarà in corrispondenza dei Giochi Olimpici di Parigi.

Sul versante femminile c’è stato il successo dell’hawaiana Bryan che con il punteggio di 15.93 si è imposta nella Finale contro la statunitense Sawyer Lindblad (13.94). Grazie a un 8.10 nella sesta onda, la 22enne di Kilauea ha ottenuto il primo successo nel massimo circuito. Un riscontro che ha fruttato a Bryan il quinto posto nel ranking WSL.