Softball, Serie A1 2024: Greta Cecchetti infinita, va oltre i 2000 strikeout. Nessuna sorpresa nella terza giornata

Giornata a suo modo storica, la terza di Serie A1 2024 per quel che concerne il softball. Nella doppia sfida (vinta 9-1 e 11-0 con manifesta alla quinta ripresa, per la cronaca) dall’MKF Bollate contro Macerata, infatti, arriva un altro pezzo di storia per l’infinita Greta Cecchetti. Diventa lei, infatti, la prima a superare i 2000 strikeout nella storia del campionato italiano. Un altro traguardo di una giocatrice che non conosce confini.

Per quel che concerne gli altri confronti, neanche tra Forlì e Collecchio c’è storia: 7-2 in gara-1 e 10-1 in gara-2, e nel secondo caso entra in scena la mercy rule al quinto inning. Da segnalare le performance di Milano, Gasparotto e chiaramente anche Cacciamani. Ancora peggio va a Parma, letteralmente travolta in entrambi i confronti da Saronno (17-3 e 15-0) con Lozada, Rotondo, Blesa e Arianna Nicolini che fanno ciò che voglioni.

Per trovare un po’ d’equilibrio bisogna andare a vedere Caronno-Pianoro. E in effetti gara-1 è molto incerta, con la soluzione offerta soltanto dal doppio in formato walk-off di Sheldon che ribalta un ultimo inning già pareggiato da Alicart, capace di rispondere a fuoricampo (di Moreland) con altro fuoricampo. In gara-2 diverso il punteggio (8-6), ma situazione davvero molto simile, anche se lo spettacolo è chiaramente ancora maggiore. Il problema di Pianoro è legato alle basi su ball concesse da Guevara Limonta, che diventano 10 alla fine.

In classifica, al netto delle varie partite in meno, al momento c’è Bollate in testa con 1.000, seguono Saronno, Caronno, Forlì, Thunders, Macerata, Pianoro, Collecchio e Parma (unica ancora senza vittorie).