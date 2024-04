Sinner implacabile nei derby: chi è stato l’ultimo italiano a batterlo

Continua incessante la marcia di Jannik Sinner nei derby italiani a livello ATP. Nei tabelloni principali dei tornei sul circuito maggiore e degli Slam, infatti, l’altoatesino è imbattuto nei confronti con i propri connazionali. Un 13-0 che parla da solo: cinque successi su Lorenzo Sonego, due su Lorenzo Musetti, uno a testa su Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Franco Agamenone, Gianluca Mager, Stefano Travaglia e Andrea Vavassori.

Allargando il campo alle qualificazioni sul circuito maggiore, però, si può scorgere anche l’ultima volta in cui un azzurro è riuscito a batterlo in una sfida tra connazionali. Accadde nel 2020, in una situazione del tutto particolare. Il circuito stava ripartendo dopo lo stop imposto dalla pandemia di Covid-19, e il Masters 1000 di Cincinnati era stato spostato, per ragioni di sicurezza sanitaria, a Flushing Meadows, sede newyorkese degli US Open, e senza spettatori. Morale della favola: nelle qualificazioni Sinner si trovò di fronte Salvatore Caruso, che al tempo si trovava negli anni migliori e aveva la caratteristica di saper portare a casa anche delle vittorie di particolare importanza. Era numero 99 del mondo, il siciliano, quando sconfisse Jannik in rimonta per 5-7 6-4 6-2 e poi andò a qualificarsi superando l’australiano Jordan Thompson. Perse poi dal serbo Filip Krajinovic nel main draw.

Per trovare altri italiani in grado di battere Sinner bisogna risalire addirittura ai tempi degli ITF e al 2018, cioè a quando il nativo di San Candido aveva 17 anni ed era ancora prossimo a tirar fuori l’incredibile balzo che gli consentì, nel 2019, di quasi “saltare a piè pari” i Challenger per inserirsi con costanza sul circuito ATP.

I nomi sono quelli di Alessandro Petrone (attuale coach di Matteo Arnaldi) e Giovanni Fonio. Ma, a parte loro, nessuno, nell’ancor breve eppure veloce e implacabile parabola di Sinner. Il confronto, per lui, del resto è non tanto e non solo coi suoi connazionali, ma con la storia del mondo del tennis.