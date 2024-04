Scandicci-Conegliano volley femminile, quando si gioca gara-4 della finale: data, programma, orario, tv, streaming

Sabato 27 aprile (ore 20.30) si giocherà Scandicci-Conegliano, gara-2 della finale scudetto della Serie A1 2023-2024 di volley femminile. Una serie finale già iconica, un meraviglioso spot per la pallavolo italiana che ha già la certezza di giocare almeno quattro partite. Questo sabato infatti sarà il primo match ball per chi vincerà questa sera, dopo che i due tie break delle prime due sfide sono andati uno alle toscane e uno alle Pantere.

La corazzata di Santarelli va a caccia del sesto titolo consecutivo, che sarebbe il settimo della propria storia. Sarà l’ottava finale per la fenomenale squadra veneta, che persero soltanto contro Piacenza ormai 11 anni fa. Dopo una regular season perfetta Conegliano ha conosciuto la sensazione della sconfitta in semifinale contro Novara, ed è stata messa veramente alle corde da una Scandicci strepitosa nelle prime due partite della serie che assegna il titolo. Le Pantere, guidate in regia da Joanna Wolosz, si affiderà soprattutto all’opposto Isabelle Haak, alle schiacciatrici Kathryn Plummer e Kelsey Robinson-Cook.

Per la Savino del Bene Scandicci è invece la prima serie finale della sua storia, con le ragazze di Barbolini che hanno tutta l’intenzione di continuare a scrivere i libri dei record per la compagine toscana. Le toscane hanno letteralmente preso il volo durante questi playoff, mettendo in campo un livello di gioco stellare, che non ha permesso a Milano di vincere un set ed è stata ad un passo dal mettere sotto Conegliano 2-0. Principale bocca da fuoco sarà Ekaterina Antropova, letteralmente infermabile in questo finale di stagione e spesso cercata dalla palleggiatrice Maja Ognjenovic, che può fare affidamento anche sui martelli Zhu Ting e Britt Herbots.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Scandicci-Conegliano, gara-4 della finale scudetto della Serie A1 2023-2024 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD e SkySport, mentre sarà visibile in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW e VBTV. Immancabile la Diretta Live testuale dal primo all’ultimo punto di OA Sport.

CALENDARIO GARA-4 SCANDICCI-CONEGLIANO VOLLEY

Sabato 27 aprile

Ore 20.30 Savino del Bene Scandicci vs Prosecco Doc Imoco Conegliano– Diretta tv su RaiSport HD e Sky Sport

PROGRAMMA SCANDICCI-CONEGLIANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD, gratis e in chiaro; SkySport, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis e in chiaro; VBTV, Sky Go e NOW per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.