Scacchi, Torneo dei Candidati 2024: Caruana e Nepomniachtchi spiccano a Toronto, tra le donne Tan Zhongyi sola in testa

Giornata da autentico fuoco sulla scacchiera nel secondo turno del Torneo dei Candidati 2024 in corso di svolgimento a Toronto. Tra i due tornei si sono infatti registrate sei vittorie su otto partite, di cui tutte quelle dell’evento che vede coinvolti gli uomini e due relative al femminile.

La prima sorpresa la firma Vidit Gujrathi, che si comporta in maniera estremamente brillante contro Hikaru Nakamura e fa gioire l’India scacchistica. L’americano vorrebbe andare sul sicuro con la Difesa Berlinese della Spagnola, ma il suo avversario non gliene lascia il tempo. Già alla dodicesima Nakamura s’inganna nel non ricatturare l’Alfiere in h3, sbagliando a non accettare il sacrificio, e di lì in avanti è un mix di suoi errori e di ottime idee di Vidit culminate nella splendida 19… Ab6. Rimasto coi pezzi completamente paralizzati, l’USA deve abbandonare alla 29a.

La vera definizione di fuoco sulla scacchiera la portano in scena Alireza Firouzja e Ian Nepomniachtchi. Il francese si trova a dover fronteggiare anche lui una Berlinese, ma anche una serie di posizioni inusuali scaturite da un altrettanto inusuale attacco sul lato di Re da parte del russo. Alla fine sono le ristrettezze di tempo verso la quarantesima mossa a risultare fatali a Firouzja, che perde la qualità di fronte al dinamismo mostrato da Nepo e poi deve concedere il punto intero alla 45a.

Fabiano Caruana porta, come da previsioni, a casa la prima vittoria di questi Candidati. Dopo aver sfoderato la Siciliana Rossolimo, con quella 3. Ab5 che non è una variante molto giocata ad alto livello, ma che di supporter ne ha pur sempre diversi, ne esce una posizione in cui Nijat Abasov si ritrova a fronteggiare l’incolonnamento di qualsiasi cosa sulla colonna f. La continua pressione dell’italoamericano ha successo dopo la trentesima mossa, cioè quando l’azero, semplicemente, crolla nelle ristrettezze di tempo e fa crollare anche la propria stessa posizione, abbandonando alla 37a.

Il derby indiano, invece, è di D Gukesh, che batte Praggnanandhaa pur essendosi trovato anche un’ora indietro come tempo di riflessione a disposizione, avendo pensato parecchio in uscita dall’apertura (per riequilibrare, il suo connazionale su un paio di mosse più avanti va vicino ai 40 minuti). Va detto: non è la migliore giornata di nessuno dei due, gli errori si susseguono fino alla fatale e passiva 25… Dg4, che espone troppo il Bianco a quello che diventa un forte attacco del Nero. Abbandono alla 33a.

In campo femminile, invece, se tra Kateryna Lagno e Humpy Koneru si registra la patta e lo stesso accade tra Nurgyul Salimova e Lei Tingjie (nessun brivido particolare in queste due partite), è tutto ciò che non riguarda la russa, l’indiana, la bulgara e la cinese a finire sotto l’attenzione generale.

In un confronto teso molto ben al di là delle questioni della scacchiera, la russa Aleksandra Goryachkina sfrutta una buona uscita dalla Slava e mezz’ora abbondante di vantaggio sulla gestione del tempo per sfruttare un paio di inesattezze fatali dell’ucraina Anna Muzychuk, forzando il punto intero dopo 32 mosse.

Vittoria, ed è la seconda consecutiva, anche per Tan Zhongyi, ora sola in testa. Il suo è un piano molto ben congegnato: continuare sempre a mettere fortissima pressione sull’ala di Re. Tutto le riesce alla perfezione quando arriva la fatale 30… f5 dell’indiana Vaishali Rameshbabu, che è costretta ad abbandonare quattro mosse dopo. In sostanza, la cinese gioisce, per la famiglia Rameshbabu, considerata la sconfitta anche di Praggnanandhaa, una giornata no.

2° TURNO – OPEN

PRAGGNANANDHAA-GUKESH 0-1

NAKAMURA-VIDIT 0-1

NEPOMNIACHTCHI-FIROUZJA 1-0

CARUANA-ABASOV 1-0

2° TURNO – DONNE

TAN ZHONGYI-VAISHALI 1-0

LAGNO-KONERU 0,5-0,5

SALIMOVA-LEI TINGJIE 0,5-0,5

GORYACHKINA-MUZYCHUK 1-0