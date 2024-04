Rune eliminato a Madrid! I nuovi scenari del tabellone e cosa cambia per Sinner

Holger Rune è stato malamente eliminato al terzo turno del Masters 1000 di Madrid. Il 20enne danese è stato battuto dall’olandsese Tallon Griekspoor in tre set e ha così salutato con grande anticipo la terra rossa della capitale spagnola, salutando prima dell’ingresso agli ottavi di finale. Il numero 12 del ranking ATP, che all’esordio aveva sofferto contro l’argentino Mariano Navone, accusando tra l’altro gli organizzatori di averlo sabotato togliendo una corda alla sua racchetta, si è inchinato al cospetto di un avversario solido e decisamente lucido, capace di imporsi con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-3.

Holger Rune, che prima della trasferta sul mattone tritato iberico aveva perso contro Jannik Sinner ai quarti di finale di Montecarlo (con il suo solito atteggiamento sopra le righe prima, durante e dopo l’incontro), non potrà dunque lottare per un risultato di lusso e chiaramente la sua eliminazione cambia i connotati di quella parte di tabellone. Agli ottavi di finale, infatti, il russo Andrey Rublev (testa di serie numero 7 del seeding) incrocerà proprio Griekspoor (ammesso che prima superi lo scoglio Davidovich Fokina).

Tutto lascia pensare a un quarto di finale contro Carlos Alcaraz, che partirà favorito contro il brasiliano Seyboth Wild (ma non dovrà sottovalutarlo) e il tedesco Jan-Lennard Struff. Chi riuscirà a uscire da questo spicchio potrebbe vedersela in semifinale contro il tedesco Alexander Zverev, favorito prima contro il canadese Denis Shapovalov e poi contro il vincente di Paul-Cerundolo, ma attenzione a un ipotetico quarto di finale contro uno tra Hurkacz, Altmaier, Baez e Fritz.

L’eliminazione di Holger Rune non cambia il tabellone di Jannik Sinner, visto che il tennista italiano è dall’altra parte. Il fuoriclasse altoatesino tornerà in campo lunedì 29 aprile per affrontare il russo Pavel Kotov, poi un eventuale ottavo contro il vincente di Cobolli-Khachanov, mentre ai quarti sembra molto probabile la sfida al norvegese Casper Ruud (favorito contro Norrie e poi contro il vincente di Mensik-Auger Aliassime). In semifinale potrebbe esserci Rafael Nadal, che sembra in ripresa e potrebbe partire favorito contro Daniil Medvedev…