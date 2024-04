Rugby femminile: Italia, annunciata la formazione per sfidare la Scozia

Si disputa questo weekend il quarto turno del Guinness Sei Nazioni femminile di rugby e l’Italia di Nanni Raineri ospiterà sabato pomeriggio la Scozia, in una sfida decisiva per la corsa al podio del torneo. Le azzurre attualmente sono quarte con 5 punti, uno in più delle britanniche, ma dopo le sfide contro Inghilterra e Francia ora è il momento di concretizzare per le azzurre.

E per la Scozia, ecco le scelte fatte da coach Nanni Raineri. Il triangolo allargato vedrà sempre schierate Vittoria Ostuni Minuzzi a estremo, Aura Muzzo all’ala, affiancata questa volta da Francesca Granzotto. Alyssa D’Incà, la migliore azzurra sin qui nel torneo, viene spostata a secondo centro, a fianco di Beatrice Rigoni. Non cambia la mediana, con Sofia Stefan a numero 9 e Veronica Madia all’apertura.

In terza linea c’è capitan Elisa Giordano a numero 8, con Francesca Sgorbini e Ilaria Arrighetti flanker. Seconda linea formata, invece, da Giordana Duca e Sara Tounesi. La formazione titolare si completa in prima linea con Vittoria Vecchini a tallonatrice, con piloni Silvia Turani e Sara Seye. In panchina, infine, Laura Gurioli, Gaia Maris, Lucia Gai, Valeria Fedrighi, Isabella Locatelli, Beatrice Veronese, Sara Mannini e Beatrice Capomaggi.

“Dobbiamo riuscire a entrare in partita subito, e come farlo è la domanda a cui dobbiamo rispondere, ma dobbiamo riuscirci, soprattutto contro la Scozia: dobbiamo entrare in campo e giocare come abbiamo giocato il secondo tempo contro la Francia”, ha dichiarato alla vigilia del match Valeria Fedrighi.