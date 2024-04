Rugby: Champions Cup, ecco i quarti di finale

Si sono disputati nel weekend gli ottavi di finale delle coppe europee di rugby e le migliori squadre del Vecchio Continente si sono sfidate per un posto nella top 8 della Champions Cup. E a farla da padrone sono state Francia e Inghilterra, che vedono tre squadre a testa avanzare al prossimo turno.

Il primo quarto di finale, che si gioca sabato 13 aprile, vedrà affrontarsi Bordeaux e Harlequins, con i francesi che si sono imposti per 45-12 contro i Saracens. I Quins, invece, hanno avuto la meglio dei Glasgow Warriors dopo un match equilibratissimo e chiuso sul 28-24. Secondo quarto di finale che vedrà affrontarsi Leinster e La Rochelle. I dubliners hanno regolato i Leicester Tigers per 36-22, mentre La Rochelle ha battuto in trasferta e di strettissima misura gli Stormers per 21-22.

Il terzo quarto di finale vedrà gli uni contro gli altri i Northampton Saints e i Bulls. La formazione inglese ha eliminato gli irlandesi del Munster per 24-14, mentre i sudafricani accedono alla prossima fase della Champions Cup dopo aver battuto Lione con un rotondo 59-19. L’ultimo quarto di finale, unico che si giocherà domenica 14 aprile, vedrà in campo Tolosa ed Exeter. I francesi si sono imposti nel derby transalpino battendo il Racing 92 per 31-7, mentre Exeter ha vinto il derby inglese con Bath 21-15.

CHAMPIONS CUP – QUARTI DI FINALE

Bordeaux – Harlequins

Leinster – La Rochelle

Northampton Saints – Bulls

Tolosa – Exeter Chiefs