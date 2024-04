Roland Garros 2024, pubblicata l’entry-list: nove italiani nel tabellone principale. Jannik Sinner, il riferimento

Dal 26 maggio al 9 giugno la campagna sul rosso del tennis mondiale culminerà con l’edizione 2024 del Roland Garros. Il secondo Slam della stagione è particolarmente atteso e avrà dei connotati piuttosto particolari, considerando che il torneo olimpico si terrà proprio sui campi del Major francese. Per questo, i primattori della terra dovranno essere pronti ad affrontare questo duplice evento a Parigi.

Quest’oggi è stata pubblicata l’entry-list dei tennisti al via. Un elenco in cui troviamo, grazie alla regola del ranking protetto, Rafael Nadal. Lo spagnolo, 14 volte vincitore di questo torneo, affronterà il tutto con la voglia di stupire in un periodo molto particolare della sua carriera. Tanti gli infortuni per Rafa e per lui potrebbe essere l’ultima volta nella città degli Innamorati, sul red carpet transalpino.

Si preannuncia un Roland Garros spettacolare, con l’altro grande “vecchio” del circuito, Novak Djokovic (n.1 del mondo), desideroso di confermarsi campione. Nole e Rafa dovranno tener conto delle qualità della nuova generazione, guidata dallo spagnolo Carlos Alcaraz (attuale n.3 del mondo) e da Jannik Sinner (n.2 del ranking), che aspira a spodestare Djokovic dal trono della classifica mondiale.

Saranno da osservare con attenzione anche Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas e Casper Ruud, senza sottovalutare il danese Holger Rune. Oltre a Nadal, usufruiranno del citato ranking protetto Marin Cilic, Denis Shapovalov, Kei Nishikori e Soonwoo Kwon. In casa Italia, oltre a Sinner, saranno otto i tennisti nel tabellone principale: Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Luca Nardi, Fabio Fognini e Matteo Berrettini. Un gruppo numeroso, che vuol far bene.

TABELLONE MASCHILE ENTRY-LIST ROLAND GARROS 2024

1. Novak Djokovic

2. Jannik Sinner

3. Carlos Alcaraz

4. Daniil Medvedev

5. Alexander Zverev

6. Casper Ruud

7. Stefanos Tsitsipas

8. Andrey Rublev

9. Hubert Hurkacz

10. Rafael Nadal (PR)

11. Grigor Dimitrov

12. Alex de Miñaur

13. Holger Rune

14. Ugo Humbert

15. Ben Shelton

16. Taylor Fritz

17. Tommy Paul

18. Karen Khachanov

19. Alexander Bublik

20. Sebastian Baez

21. Adrian Mannarino

22. Francisco Cerúndolo

23. Marin Cilic (PR)

24. Nicolás Jarry

25. Frances Tiafoe

26. Lorenzo Musetti

27. Tallon Griekspoor

28. Sebastian Korda

29. Alejandro Davidovich

30. Denis Sahpovalov (PR)

31. Jan-Lennard Struff

32. Jiri Lehecka

33. Tomás Etcheverry

34. Cameron Norrie

35. Borna Coric

36. Jordan Thompson

37. Felix Auger-Aliassime

38. Laslo Djere

39. Arthur Fils

40. Gael Monfils

41. Roman Safiullin

42. Fabian Marozsan

43. Matteo Arnaldi

44. Alejandro Tabilo

45. Christopher Eubanks

46. Sebastian Ofner

47. Alexei Popyrin

48. Aslan Karatsev

49. Jack Draper

50. Zhizhen Zhang

51. Marcos Giron

52. Kei Nishikori (PR)

53. Daniel Evans

54 .Tomas Machac

55. Lorenzo Sonego

56. Mariano Navone

57. Facundo Díaz Acosta

58. Dominik Koepfer

59. Nuno Borges

60. Andy Murray

61. Pedro Martínez

62. Christopher O’Connell

63. Dusan Lajovic

64. Miomir Kecmanovic

65. Yannick Hanfmann

66. Flavio Cobolli

67. Alexander Shevchenko

68. Luciano Darderi

69. Alexsander Vukic

70. Daniel Altmaier

71. Thiago Seyboth Wild

72. Emil Ruusuvuori

73. Pavel Kotov

74. Alex Michelsen

75. Yoshihito Nishioka

76. Roberto Carballés

77. Jaume Munar

78. Jakub Mensik

79. Arthur Cazaux

80. Mackenzie McDonald

81. Rinky Hijikata

82. Max Purcell

83. Arthur Rinderknech

84. Sumit Nagal

85. Soonwoo Kwon (PR)

86. Luca Nardi

87. Marton Fucsovics

88. Federico Coria

89. Roberto Bautista

90. Taro Daniel

91. Stan Wawrinka

92. Brandon Nakashima

93. Pedro Cachín

94. Botic van de Zandschulp

95. Thiago Agustín Tirante

96. Constant Lestienne

97. Corentin Moutet

98. Daniel Elahi Galán

99. Thanasi Kokkinakis

100. Fabio Fognini

101. Hugo Gaston

102. Aleksandar Kovacevic

103. Matteo Berrettini

104. Luca Van Assche