Quanti soldi guadagnano gli italiani alle Olimpiadi? Svelati i premi per Parigi 2024: le cifre per le medaglie

L’Italia vuole essere grande protagonista alle Olimpiadi di Parigi 2024 e magari provare a migliorare il sontuoso bottino di Tokyo 2020, quando venne raggiunta la quota di 40 medaglie (10 ori, 10 argenti, 20 bronzi). Gli esperti di Gracenote hanno attribuito addirittura 47 allori (14 ori, 16 argenti, 17 bronzi) in occasione dell’ultimo aggiornamento sulle previsioni di podio per i Giochi. Un totale atteso anche dal Coni, visto che il segretario generale Carlo Mornati ha parlato della possibile conquista di 45 medaglie.

Il Coni ha dunque deciso di confermare i premi in denaro previsti tre anni fa, non incrementato l’entità degli assegni che verranno staccati per gli azzurri capaci di portare il tricolore sui pennoni nella capitale francese. Ai Campioni Olimpici verranno elargiti 180.000 euro, i secondi posti varranno 90.000 euro, ogni bronzo garantirà 60.000 euro. Ricordiamo che le cifre sono lorde (dunque bisognerà adempiere alle relative tasse previste dalle normative vigenti) e che sono garantiti all’individualità: ad esempio la 4×100 di Marcell Jacobs, Filippo Tortu, Fausto Desalu, Lorenzo Patta costò complessivamente 720.000 euro, ovvero ogni componente portò a casa 180.000 euro e non la divisione per quattro di quell’importo.

Questi sono gli importi previsti dal Coni, ma chiaramente ogni atleta potrà beneficiare anche degli emolumenti garantiti da sponsor e altre fonti, senza dimenticare dell’enorme ritorno di immagine di cui si potrà beneficiare nel prossimo futuro. Per quanto riguarda l’atletica, World Athletics assicurerà un premio di 50.000 dollari ai vincitori di ciascuna gara.

QUANTI SOLDI GUADAGNANO GLI ITALIANI ALLE OLIMPIADI 2024

Medaglia d’oro: 180.000 euro.

Medaglia d’argento: 90.000 euro.

Medaglia di bronzo: 60.000 euro.

Le cifre sono lorde (dunque devono essere tassate). Sono cifre individuali: ciascun medagliato, anche se all’interno di una staffetta o di una squadra o di un binomio, guadagnerà la cifra prevista per quella medaglia.