Quante posizioni guadagna Nadal nel ranking ATP: balzo in avanti enorme, dove può arrivare a Madrid

Rafael Nadal ha sconfitto Alex de Minaur e si è così qualificato al terzo turno del Masters 1000 di Madrid. Il fuoriclasse spagnolo ha riscattato la sconfitta rimediata una decina di giorni fa contro l’australiano a Barcellona, imponendosi in due set sulla terra rossa della capitale spagnola, dove un paio di giorni fa aveva regolato Blanch al debutto. Il 37enne ha eliminato il numero 11 del ranking ATP e ora incrocerà l’argentino Cachin, prima di un possibile ottavo di finale contro il vincente di Lehecka-Monteiro.

Ai quarti potrebbe incrociare Daniil Medvedev, p oi in semifinale potrebbe esserci il nostro Jannik Sinner. Rafael Nadal sta pian piano tornando in forma dopo le difficoltà dimostrate a inizio stagione e che lo avevano costretto anche a rinunciare agli Australian Open. L’iberico si è reso protagonista di un balzo di addirittura 121 posizioni nel ranking ATP: grazie ai 50 punti acquisiti a Madrid, infatti, il mancino di Manacor si è issato a quota 125 punti e ha scalato la classifica mondiale, portandosi virtualmente al 391mo posto.

In caso di qualificazione agli ottavi di finale si involerebbe a 175 punti e sarebbe virtualmente 303mo. Con i quarti di finale si porterebbe a quota 275 punti e volerebbe virtualmente in 220ma piazza. Con la semifinale spiccherebbe a 475 punti e sarebbe potenzialmente 132mo. Andando in finale salirebbe a 725 punti, utili per un virtuale 78mo posto. E vincendo il torneo? Parleremmo di 1.075 punti, virtualmente 40mo.

POSSIBILE RANKING ATP DI RAFAEL NADAL A MADRID

Ranking virtuale con il terzo turno: 391mo con 125 punti.

Ranking virtuale con gli eventuali ottavi: 303mo con 175 punti.

Ranking virtuale con gli eventuali quarti: 220mo con 275 punti.

Ranking virtuale con l’eventuale semifinale: 132mo con 475 punti.

Ranking virtuale con l’eventuale finale: 78mo con 725 punti.

Ranking virtuale con l’eventuale vittoria: 40mo con 1.075 punti.