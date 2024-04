Quante posizioni guadagna Jasmine Paolini nel ranking WTA: top10 solo avvicinabile a Stoccarda

Jasmine Paolini ha sconfitto la tunisina Ons Jabeur e si è qualificata ai quarti di finale del torneo WTA 500 di Stoccarda. La tennista italiana si è imposta con il punteggio di 7-6(8), 6-4 sulla terra rossa della località tedesca, riuscendo ad avere la meglio sulla quotatissima numero 9 del mondo, già finalista per tre volte negli Slam (due Wimbledon e uno US Open). La 28enne toscana, che quest’anno ha già vinto il WTA 1000 di Dubai, continua a incantare e con i risultati che sta ottenenedo questa settimana sul mattone tritato teutonico ha raggiunto il proprio best ranking.

Jasmine Paolini si è infatti issata al 13mo posto della classifica mondiale con 2.938 punti all’attivo, lasciandosi così alle spalle la brasiliana Beatriz Haddad Maia (2.830). L’azzurra è sicura di iniziare la propria settimana almeno in questa posizione della graduatoria, visto che alle sue spalle non c’è nessuna che può superarla. La nostra portacolori può però sperare di migliorare la propria situazione. Se dovesse riuscire a battere la kazaka Elena Rybakina (numero 4 del circuito) e qualificarsi così alle semifinali a Stoccarda volerebbe a quota 3.025 punti, supererebbe la ceca Karolina Muchova (2.965) e sarebbe dodicesima.

L’eventuale approdo all’atto conclusivo non le permetterebbe di guadagnare posizione visto che si porterebbe a quota 3.155 e resterebbe dietro alla russa Daria Kasatkina (3.313). Per scavalcarla e diventare la nuova numero 11 del mondo dovrebbe alzare al cielo il trofeo, issandosi così a quota 3.330. La top-10 resterebbe soltanto avvicinabile, visto che la lettone Jelena Ostapenko è decima (3.438) appena alle spalle di Ons Jabeur (3.533).

RANKING WTA JASMINE PAOLINI

Ranking WTA con i quarti a Stoccarda: 13ma con 2.938 punti.

Ranking WTA con l’eventuale semifinale a Stoccarda: 12ma con 3.025 punti.

Ranking WTA con l’eventuale finale a Stoccarda: 12ma con 3.155 punti.

Ranking WTA con l’eventuale vittoria a Stoccarda: 11ma con 3.330 punti.