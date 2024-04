Quante posizioni guadagna Berrettini a Marrakech? Cosa deve fare per tornare in top100

Matteo Berrettini si è qualificato di forza ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Marrakech. Il tennista italiano ha battuto lo spagnolo Jaume Munar al terzo set e si è così guadagnato la possibilità di proseguire la propria avventura sulla terra rossa della località marocchina, dove ora è atteso dal derby contro Lorenzo Sonego. Grazie a questo risultato il finalista di Wimbledon 2021 si è issato a quota 520 punti e si è portato al 117mo posto del ranking ATP virtuale.

Il 27enne prosegue così la propria scalata nella classifica internazionale, dopo essere scivolato in 135ma piazza in avvio della settimana corrente. Le ultime due vittorie gli hanno dunque permesso di recuperare 18 posizioni virtuali. Matteo Berrettini, che aveva incominciato l’annata agonistica con la finale persa al Challenger di Phoenix e la sconfitta al primo turno del Masters 1000 di Miami, ha ormai messo nel mirino la top-100 della graduatoria mondiale.

Per rientrare tra i primi 100 al mondo già da lunedì 8 aprile, Matteo Berrettini ha soltanto un’opzione: disputare la finale in Marocco. In caso di trionfo volerebbe a quota 720 punti e sarebbe virtualmente numero 82, perdendo l’atto conclusivo sarebbe a 635 punti e dunque virtualmente 93mo. Va però ricordato che la classifica è in continuo mutamento in base ai risultati di questa settimana.

RANKING ATP MATTEO BERRETTINI

Ranking al 1° aprile: 135mo, 470 punti.

Ranking virtuale con i quarti a Marrakech: 117mo, 520 punti.

Ranking virtuale con l’eventuale semifinale a Marrakech: 106mo, 570 punti.

Ranking virtuale con l’eventuale finale a Marrakech: 93mo, 635 punti.

Ranking virtuale con l’eventuale vittoria a Marrakech: 82mo, 720 punti.