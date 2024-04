Quando il sorteggio dell’ATP di Montecarlo 2024? Data, orario, teste di serie, possibili avversari di Sinner

Venerdì 5 aprile andrà in scena il sorteggio del tabellone principale del Masters1000 di Montecarlo, primo torneo di questa categoria sulla terra rossa. Messo alle spalle il Sunshine Double, si dà il via alla stagione sul mattone tritato e nel Principato lo spettacolo non mancherà. Da sabato 6 a domenica 14 aprile si godrà dello spettacolo in tabellone a 56 giocatori, i primi 8 del seeding, tra cui l’italiano Jannik Sinner, saranno esentati dal primo turno e non potranno incontrare le altre teste di serie nel secondo.

Le qualificazioni si terranno tra sabato 6 e domenica 7, mentre il primo turno sarà spalmato su tre giornate, dal 7 al 9. Il secondo turno, nel quale entreranno in gioco le prime 8 teste di serie, si giocherà tra 9 e 10, mentre gli ottavi sono programmati tra 10 ed 11. Venerdì 12 i quarti, sabato 13 le semifinali e domenica 14 le finali.

Oltre a Sinner, presenti in tabellone tra le fila italiane Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi, che invece dovranno iniziare il loro percorso dal primo turno e potrebbe incrociare nel secondo round Jannik, in caso di vittoria. Sarà poi il sorteggio a stabilirlo. Un torneo dove ci sarà il ritorno in campo del n.1 del mondo, Novak Djokovic, che darà il via al proprio avvicinamento al Roland Garros.

Nell’entry-list presenti tutti i migliori del circuito, citando lo spagnolo Carlos Alcaraz, il russo Daniil Medvedev, il tedesco Alexander Zverev e l’altro russo Andrey Rublev, vincitore l’anno scorso sulla terra monegasca, battendo il danese Holger Rune in Finale. Quest’ultimo anch’egli ai nastri di partenza, ricordando quanto fatto nella semifinale contro Sinner. Curiosità c’è poi sulla possibilità di rivedere in campo Rafa Nadal, presente in tabellone con il ranking protetto.

SORTEGGIO ATP MONTECARLO 2024

Venerdì 5 aprile

Ore 18.00 Sorteggio ATP Montecarlo 2024

TESTE DI SERIE

1. Novak Djokovic

2. Jannik Sinner

3. Carlos Alcaraz

4. Daniil Medvedev

5. Alexander Zverev

6. Andrey Rublev

7. Holger Rune

8. Casper Ruud

9. Grigor Dimitrov

10. Hubert Hurkacz

11. Alex de Minaur

12. Stefanos Tsitsipas

13. Taylor Fritz

14. Ugo Humbert

15. Tommy Paul (?)

16. Ben Shelton

ALTRI GIOCATORI ISCRITTI

Sebastian Baez

Alexander Bublik

Adrian Mannarino

Francisco Cerundolo

Alejandro Davidovich Fokina

Nicolas Jarry

Jan-Lennard Struff

Lorenzo Musetti

Tallon Griekspoor

Cameron Norrie

Sebastian Korda

Tomas Martin Etcheverry

Felix Auger-Aliassime

Jiri Lehecka

Jordan Thompson

Borna Coric

Laslo Djere

Jack Draper

Sebastian Ofner

Alejandro Tabilo

Matteo Arnaldi

Alexei Popyrin

Roman Safiullin

Arthur Fils

Daniel Evans

Emil Ruusuvuori

Miomir Kecmanovic

Rafael Nadal (PR)

Marin Cilic (PR)

REGOLAMENTO SORTEGGIO

Dopo aver sorteggiato le posizioni di tutti i tennisti non testa di serie ed aver assegnato le posizioni nella parte alta al numero 1 del seeding e nella parte bassa al numero 2, si sorteggeranno le posizioni delle teste di serie 3 e 4, per determinare chi sarà il favorito nel secondo e chi nel terzo quarto del tabellone.

Si proseguirà con il sorteggio delle teste di serie dalla 5 alla 8, che potranno incrociare le prime quattro soltanto ai quarti. Si passerà poi alle teste di serie dalla 9 alla 12, che potranno incrociare agli ottavi proprio le teste di serie dalla 5 alla 8, ed ai numeri tra il 13 ed il 16 del seeding, che avranno gli ipotetici ottavi contro i migliori quattro

POSSIBILI AVVERSARI DI SINNER

Secondo turno – Tutti quelli al di fuori delle prime 16 teste di serie. Tra questi vi rientrano Rafa Nadal, i due italiani Musetti e Arnaldi, il cileno Nicolas Jarry, l’argentino Sebastian Baez, lo statunitense Sebastian Korda e il canadese Felix Auger-Aliassime e il ceco Jiri Lehecka da tenere in debito conto.

Ottavi di finale – Vi potrebbero essere gli incroci con le teste di serie dalle 13 alla 16, ovvero Taylor Fritz, Ugo Humbert, Tommy Paul e Ben Shelton. Da capire soprattutto le condizioni di Paul, infortunatosi alla caviglia a Miami.

Quarti di finale – I rivali potenziali vanno da n.5 al 8 del seeding, con Zverev, Rublev, Rune e Ruud come possibili rivali. Stuzzicante sarebbero gli incroci con il tedesco e il danese, vista la storia degli scontri diretti.

Semifinale – In questo caso, i rivali potenziali potrebbero essere uno tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, se si tiene conto dell’ordine delle teste di serie.

Finale – Un affascinante incontro con Novak Djokovic? Lo scopriremo. Nei fatti, una possibile sfida tra Nole e Sinner ci potrebbe essere solo in Finale.