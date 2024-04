Puppo fa le carte a Sinner-Rune: “Il danese tirerà di tutto, ma l’azzurro è il favorito a Montecarlo”

Il giovedì si è rivelato agrodolce per i colori azzurri al Masters 1000 di Montecarlo 2024, con la convincente vittoria di Jannik Sinner sul tedesco Struff e con le sconfitte di Lorenzo Musetti (contro Novak Djokovic) e Lorenzo Sonego agli ottavi di finale. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta per l’occasione da Massimiliano Ambesi (giornalista e commentatore di Eurosport) insieme a Dario Puppo (giornalista e telecronista di Eurosport) e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospite Guido Monaco (commentatore tecnico di Eurosport).

“Musetti mi ha un po’ fatto inca**are. Per come stava giocando i primi game, pensavo che sarebbe stata difficile e magari non finiva in due set, ma ha avuto la palla per il doppio break di vantaggio. Il livello c’è. Il gioco espresso non era neanche troppo sfarzoso, faceva le scelte giuste. Djokovic contro Safiullin aveva fatto un match diverso senza grossi problemi, qui invece ha sentito sicuramente il caldo e concedeva. Mi dispiace“, ha detto Puppo.

Sull’andamento del torneo in vista dei quarti di finale odierni: “De Minaur con Djokovic può fare una bella partita. Fisicamente i due che stanno meglio forse sono Ruud e De Minaur. Attenzione anche a Tsitsipas, che però a un certo punto nel match con Zverev ha preso un colpo alla caviglia o alla gamba, non si è capito bene, poi ha proseguito. Zverev ha sbagliato alcuni passanti decisivi nel primo set, che poi ha deciso l’incontro. È un torneo aperto, ma Sinner con l’ultima prestazione diventa probabilmente il favorito. Il cammino comunque è sempre difficile. Adesso c’è Rune, poi eventualmente forse Tsitsipas o Khachanov ed in finale vedremo se ci arriverà Djokovic o chi altro“.

Sulla partita che potrebbe provare ad impostare Holger Rune contro Sinner: “Penso che non ci sia un granché che possa fare. Rune cercherà di partire a bomba, tirando tutto il possibile. È quello che ha provato a fare Struff, ma togliendosi la chance di venire avanti. Rispetto a Indian Wells, il tedesco ha provato molto meno a venire avanti perché sa che al momento, con il passante ed il ritmo che tiene Sinner, per andare a rete devi veramente riuscire a tenere uno scambio con grandissima intensità e poi provare una variazione, una palla corta, ma non è facile. Struff è andato a rete meno di 10 volte ed il bilancio non è stato positivo“.

“Rune dovrà prendersi anche più rischi al servizio. Deve per forza fare quel gioco con meno margine che gli ho visto fare alle Finals. È un giocatore che sull’uno-due ti impressiona, ma non è costante. Ha troppi su e giù. Questa è la mia sensazione. Nella partite che Sinner ha vinto quest’anno, il set finale è quasi sempre netto nel punteggio“, aggiunge il giornalista di Eurosport.