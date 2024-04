Piganzoli prima del tappone al Tour of the Alps: “Ho fatto fatica, ma il distacco dai migliori mi dà fiducia”

Davide Piganzoli sta disputando un buon Tour of the Alps 2024, confermando i progressi degli ultimi mesi e candidandosi per un posto al prossimo Giro d’Italia con la maglia della Polti Kometa. Il ventunenne valtellinese, dopo tre tappe, è 16° in classifica generale con un distacco di 2’01” dal leader Juan Pedro Lopez ma soli 42″ dalla top10.

Quest’oggi va in scena probabilmente la frazione regina della corsa, con un percorso molto impegnativo di 141 km da Leifers a Borgo Valsugana in cui verranno affrontate diverse salite dure. “Ieri dal punto di vista altimetrico doveva essere un po’ più facile, ma il meteo l’ha resa dura. Condizioni veramente estreme, oggi invece è un po’ più soleggiato e meno freddo. La tappa è dura, ma cercheremo di dare il massimo“, ha dichiarato l’azzurro prima della partenza.

Piganzoli, nell’intervista concessa a Tina Ruggeri di InBici, ha poi fatto un primo bilancio del suo rendimento al Tour of the Alps: “Diciamo che è un po’ il programma che mi aspettavo. Ho fatto poca intensità nell’ultimo ciclo di allenamenti, quindi sapevo di far fatica. Alla fine però non sono così lontano dai migliori e questo mi dà fiducia“.