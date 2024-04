Perché Conegliano-Milano non si vedrà in tv in chiaro: dove vedere in streaming la finale di Champions League

Conegliano e Milano si affronteranno nella Finale della Champions League 2024 di volley femminile, che andrà in scena domenica 5 maggio (ore 19.00) ad Antalya (Turchia). Sarà un derby italiano a decidere chi potrà alzare al cielo il prestigioso trofeo e laurearsi Campione d’Europa. Da una parte le agguerrite Pantere, che vogliono completare la stagione perfetta dopo aver già vinto Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Dall’altra le arrembanti meneghine, che puntano a concludere l’annata agonistica con il grande colpaccio.

Conegliano insegue il suo secondo sigillo continentale dopo quello del 2021, sarà alla sua quinta finale (ha perso quelle del 2017 e del 2022 contro il VakifBank Istanbul, quella del 2019 contro Novara). Milano sarà invece al primo atto conclusivo della propria storia. Si preannuncia un confronto a viso aperto: le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno vinto tutti i precedenti stagionali, ma si ripartirà da zero in una partita secca dove può succedere di tutto.

Conegliano arriva all’appuntamento dopo aver dominato il proprio raggruppamento e aver successivamente eliminato le corazzate turche VakifBan Istanbul ed Eczacibasi Istanbul. Milano ha invece giganteggiato nella fase a gironi e poi ha avuto la meglio sulle polacche dell’LKS Lodz e sulle turche del Fenerbahce Istanbul al golden set. Grandissima attesa per il testa a testa tra i due opposti, ovvero Isabelle Haak e Paola Egonu.

L’opposto della Nazionale Italiana ha vinto ben tre Champions League in carriera ad appena 24 anni: nel 2019 con Novara, nel 2021 con Conegliano, nel 2023 con il VakifBank Istanbul. La veneta sarà affiancata dalla regista Alessia Orro, dalle schiacciatrici Myriam Sylla ed Helena Cazaute, dalla centrale Raphaela Folie. Conegliano avrà la palleggiatrice Joanna Wolosz, le schiacciatrici Kathryn Plummer e Kelsey Robinson, il libero Monica De Gennaro, le centrali Sarah Fahr e Marina Lubian.

Conegliano-Milano non sarà trasmessa in diretta tv gratis e in chiaro. I diritti della Champions League di volley femminile sono infatti in possesso di DAZN. Sarà la nota piattaforma a trasmettere l’incontro in diretta streaming, proprio come la finale maschile tra Trento e i polacchi dello Jastrzebski Wegiel. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Milano, finale della Champions League 2023-2024 di volley femminile.

CALENDARIO CONEGLIANO-MILANO, FINALE CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY

D0menica 5 maggio

Ore 19.00 Finale Champions League volley femminile: A. Imoco Conegliano vs Allianz Vero Volley Milano – Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA CONEGLIANO-MILANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.