Pentathlon, Coppa del Mondo Budapest 2024: Elena Micheli e Francesca Tognetti approdano in semifinale

La terza tappa della Coppa del Mondo 2024 di pentathlon moderno è scattata oggi a Budapest, in Ungheria: nelle qualificazioni femminili passano il turno ed approdano in semifinale Elena Micheli e Francesca Tognetti (Centro Sportivo Carabinieri), mentre viene eliminata Alice Rinaudo (Fiamme Oro).

Nel Gruppo A delle qualificazioni femminili la bicampionessa del mondo in carica Elena Micheli si impone con 1107 punti, mentre la connazionale e compagna di squadra nei Carabinieri, Francesca Tognetti, chiude 11ma a quota 1098, invece nel Gruppo B la poliziotta Alice Rinaudo chiude 16ma a 1050 ed è eliminata.

Nel Gruppo B il miglior punteggio è della turca Ilke Ozyuksel, la quale chiude a quota 1091, infine nel Gruppo C, nel quale non erano presenti atlete italiane, a primeggiare è la padrona di casa magiara Blanka Guzi, che si attesta a quota 1102.

Domani le due azzurre disputeranno il ranking round di scherma valido per le semifinali di giovedì e per l’eventuale finale di sabato, mentre il settore maschile vedrà la disputa delle qualificazioni, nelle quali saranno al via per l’Italia Matteo Cicinelli (Carabinieri), Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), Roberto Micheli (Fiamme Oro) e Giuseppe Mattia Parisi (Carabinieri).