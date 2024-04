Ordine d’arrivo Freccia Vallone 2024: Stephen Williams trionfa, 24° Davide Formolo

Passa agli annali l’edizione numero 88 della Freccia Vallone: la corsa partita da Charleroi e giunta sul Mur de Huy dopo 198.6 km ha incoronato il gallese Stephen Williams (UAE Team Emirates), capace di battere tutti i diretti avversari sul muro conclusivo.

Piazza d’onore per il transalpino Kevin Vauquelin (Arkéa – B&B Hotels), gradino più basso del podio a 3″ per il belga Maxim van Gils (Lotto Dstny). Quarta piazza per il transalpino Benoit Cosnefroy (Decathlon AG2R La Mondiale Team), mentre il migliore degli italiani, Davide Formolo (Movistar Team), 24° a 36″.

ORDINE D’ARRIVO FRECCIA VALLONE 2024

1 WILLIAMS Stephen Israel-Premier Tech 400 04:40:24

2 VAUQUELIN Kévin ARKEA-B&B HOTELS 320 + 00

3 VAN GILS Maxim Lotto Dstny 260 + 03

4 COSNEFROY Benoît Decathlon AG2R La Mondiale Team 220 + 03

5 BUITRAGO Santiago Bahrain Victorious 180 + 03

6 JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Mobility 140 + 10

7 GRÉGOIRE Romain Groupama-FDJ 120 + 10

8 GODON Dorian Decathlon AG2R La Mondiale Team 100 + 10

9 BENOOT Tiesj Team Visma | Lease a Bike 80 + 10

10 MARTIN Guillaume Cofidis 68 + 10

11 CHAMPOUSSIN Clément ARKEA-B&B HOTELS 56 + 16

12 SKUJINS Toms Lidl-Trek 48 + 18

13 CARAPAZ Richard EF Education-EasyPost 40 + 20

14 JEGAT Jordan TotalEnergies 32 + 23

15 MADOUAS Valentin Groupama-FDJ 28 + 24

16 VAN WILDER Ilan Soudal Quick-Step 24 + 24

17 EIKING Odd Christian Uno-X Mobility 24 + 24

18 LAURANCE Axel Alpecin-Deceuninck 24 + 24

19 HERMANS Quinten Alpecin-Deceuninck 24 + 30

20 VAN DIJKE Tim Team Visma | Lease a Bike 24 + 32

21 LEIJNSE Enzo Team dsm-firmenich PostNL 16 + 32

22 ARMIRAIL Bruno Decathlon AG2R La Mondiale Team 16 + 32

23 SKAARSETH Anders Uno-X Mobility 16 + 36

24 FORMOLO Davide Movistar Team 16 + 36

25 DOUBEY Fabien TotalEnergies 16 + 41

26 ADRIÀ Roger BORA-hansgrohe 16 + 43

27 STAUNE-MITTET Johannes Team Visma | Lease a Bike 16 + 52

28 VAN BOVEN Luca Bingoal WB 16 + 59

29 HOWSON Damien Q36.5 Pro Cycling Team 16 + 01:08

30 HOELGAARD Markus Uno-X Mobility 16 + 01:21

31 HOLTER Ådne Uno-X Mobility 8 + 01:21

32 PRODHOMME Nicolas Decathlon AG2R La Mondiale Team 8 + 01:59

33 FOUCHE James Euskaltel-Euskadi 8 + 03:15

34 HEALY Ben EF Education-EasyPost 8 + 03:26

35 MOLLEMA Bauke Lidl-Trek 8 + 03:49

36 LEKNESSUND Andreas Uno-X Mobility 8 + 06:07

37 KRAGH ANDERSEN Søren Alpecin-Deceuninck 8 + 06:44

38 CANAL Carlos Movistar Team 8 + 06:44

39 MEENS Johan Bingoal WB 8 + 06:44

40 GERMANI Lorenzo Groupama-FDJ 8 + 06:59

41 BERCKMOES Jenno Lotto Dstny 8 + 06:59

42 CHARMIG Anthon Astana Qazaqstan Team 8 + 06:59

43 BUGGE Martin Urianstad Uno-X Mobility 8 + 06:59

44 VERGALLITO Luca Alpecin-Deceuninck 8 + 07:13

