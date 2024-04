Nuoto, Lukas Märtens sfiora il record del mondo dei 400 stile libero e firma il miglior tempo globale stagionale

I Giochi Olimpici di Parigi 2024 si avvicinano e tanti atleti cominciano a lanciare segnali importanti in vista dell’evento più importante del triennio. Non fa eccezione il nuoto, con i vari Trials e Campionati Nazionali che stanno mettendo in luce i possibili candidati alle medaglie in vista della rassegna a cinque cerchi previste tra fine luglio e inizio agosto.

L’ultimo acuto è arrivato ieri, durante la prima giornata dei Campionati Tedeschi (valevoli anche come Trials olimpici), da parte di Lukas Märtens. Il 22enne teutonico ha sfoderato una prestazione mostruosa nella finale dei 400 stile libero, sfiorando il record del mondo siglato dal connazionale Paul Biedermann (3’40″07 nel 2009) nell’era del gommato e balzando in testa alle liste mondiali stagionali.

Märtens ha tirato giù oltre 1″ al suo precedente primato personale (3’41″60 stampato nel 2022 agli Open di Stoccolma), nuotando un sensazionale crono di 3’40″33 e diventando il quarto atleta più veloce di sempre sulla distanza alle spalle di Biedermann, Ian Thorpe e Sun Yang. La scorsa settimana gli australiani Elijah Winnington e Sam Short avevano timbrato i due tempi più veloci dell’anno rispettivamente in 3’41″41 e 3’41″64