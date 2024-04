Novak Djokovic analizza la sua sconfitta a Montecarlo: “Deluso dal risultato della semifinale”

Dopo l’uscita di scena del n.2 del mondo, Jannik Sinner, per mano del greco Stefanos Tsitsipas, anche il n.1 del ranking, Novak Djokovic, è stato battuto dal norvegese Casper Ruud nella seconda semifinale del Masters1000 di Montecarlo. Il torneo del Principato, ad aprire la stagione del mattone tritato, si è confermato quello delle sorprese e a cadere è stato anche Nole contro un rivale che mai si era imposto nello scontro diretto.

Con il punteggio di 6-4 1-6 6-4 lo scandinavo ha fatto calare il sipario e sarà quindi lui a giocarsi il titolo contro l’ellenico, due-volte vincitore di questo torneo. “Certo, mi dispiace perdere una partita del genere. Era equilibrata. Complimenti a Casper, ha giocato molto bene, soprattutto all’inizio del primo e del terzo set. Ho avuto le mie opportunità, ma non sono riuscito a sfruttarle come avrei dovuto“, ha detto Novak in conferenza stampa.

“La mia partita ha avuto alti e bassi. La cosa positiva è che sono riuscito a rimontare dopo aver perso il primo set e a trovare forza nel mio tennis, quindi prendo le cose positive da questo torneo, ma ovviamente sono deluso dalla sconfitta di questa semifinale“, ha ammesso il campione nativo di Belgrado.

“Non è stato un avvio di stagione come al solito, questo è chiaro. Spero che il mio rendimento possa crescere. In questo torneo ho espresso un buon livello, ma è necessario salire per ambire a quanto mi sono prefissato“, ha sottolineato Djokovic. Ora il serbo si concentrerà sul Masters1000 di Madrid, previsto tra una decina di giorni. Un percorso che vorrà portarlo a Parigi, dove cercherà di difendere il titolo.