NBA Playoff 2024: Denver va sul 3-0, Embiid e Banchero trascinano Philadelphia e Orlando

Sono tre le partite della notte per i Playoff NBA. I Denver Nuggets mettono probabilmente la parola fine sulla stagione dei Los Angeles Lakers, vincendo anche gara-3 alla Crypto.com Arena e portandosi 3-0 nella serie. Finisce 112-115 per Jokic e compagni, che partono male, ma ribaltano poi il match tra secondo e soprattutto terzo quarto. Il serbo sfiora la tripla doppia con 24 punti, 15 rimbalzi e 9 assist, ma fondamentali sono le doppie doppie di un clamoroso Aron Gordon da 29 punti e 15 rimbalzi e Michael Porter Jr. da 20 punti e 10 rimbalzi. Per i Lakers è l’undicesima sconfitta consecutiva contro Denver e non bastano un Anthony Davis da 33 punti e 15 rimbalzi e un LeBron James da 26 punti e 9 assist.

Dopo le polemiche per il finale di gara-2, i Philadelphia 76ers e Joel Embiid si rialzano in gara-3 e riaprono la serie contro i New York Knicks. Vittoria 125-114 per i Sixers guidati dalla loro stella, che mette a referto il proprio career high nei playoff, segnando 50 punti. Il break decisivo arriva in un terzo quarto da 43-27 per i padroni di casa, guidati anche da un Tyrese Maxey da 25 punti. Per New York il migliore è stato Jalen Brunson con 39 punti e 13 assist. Tra qualche giorno ci sarà una gara-4 decisamente infuocata.

Riaprono tutto anche gli Orlando Magic, che dominano i Cleveland Cavaliers, imponendosi con un perentorio 121-83. La difesa dei Magic fa la differenza, con i padroni di casa che all’intervallo sono avanti sul +16, per poi allungare definitivamente con un terzo quarto da 35-16. Paolo Banchero è il principale protagonista in casa Orlando con una doppia doppia da 31 punti e 14 rimbalzi. Ottimo contributo anche da parte di Jalen Suggs con 24 punti, mentre per Cleveland il miglior marcatore è Jarrett Allen con 15 punti, mentre Donovan Mitchell si ferma solo a 13.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Orlando Magic – Cleveland Cavaliers 121-83 (serie 1-2)

Philadelphia 76ers – New York Knicks 125-114 (serie 1-2)

Los Angeles Lakers – Denver Nuggets 105-112 (serie 0-3)