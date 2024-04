NBA Playoff 2024: buona la prima per Denver e New York. Vittorie anche di Cleveland e Minnesota

Sono cominciati i Playoff NBA 2024 con quattro sfide. Denver comincia la difesa del titolo con una vittoria contro i Los Angeles Lakers per 114-103. Eppure gli ospiti sono loro a partire meglio nel primo quarto, chiuso avanti di otto punti. la rimonta dei Nuggets comincia nella seconda frazione, ma si materializza soprattutto nella terza, dove Denver piazza un parziale di 13-0 con tre triple di Kentavious Caldwell-Pope. Da quel momento i campioni NBA in carica prendono il comando della partita e rispondono colpo su colpo ai tentativi di rimonta di Los Angeles. Nikola Jokic mette a referto 32 punti, 12 rimbalzi e 7 assist, ma ci sono anche i 22 punti e 10 assist di Jamal Murray. Per i Lakers ottima prestazione di Anthony Davis con 32 punti e 14 rimbalzi, mentre LeBron James chiude con 27 punti.

I New York Knicks fanno valere il fattore campo nella prima contro i Philadelphia 76ers, vincendo 111-107. Partita di parziali e controparziali, con entrambe le squadre che si trovano anche con la doppia cifra di vantaggio. Sixers che tremano alla fine del secondo quarto, quando Embiid crolla a terra dopo una clamorosa schiacciata (movimento remix), ma rientra nella terza frazione riportando avanti i Sixers. Knicks che partono forte nell’ultimo quarto e arrivano sul +2 a quattro minuti dalla fine. A decidere solo le giocate di un sorprendente Miles McBride (21 punti), la fisicità di Mitchell Robinson (8 punti e 12 rimbalzi) e soprattutto le triple di Josh Hart, che chiude con una doppia doppia da 22 punti e 13 rimbalzi. Knicks con 23 rimbalzi offensivi e con un Jalen Brunson da 22 punti. A Philadelphia non bastano i 33 di Tyrese Maxey e i 29 di Joel Embiid (8/22 dal campo).

Ad aprire i Playoff era stata la vittoria dei Cleveland Cavaliers sugli Orlando Magic per 97-83. Una partita in cui gli attacchi sono stati disastrosi, con percentuali bassissime dal campo. Eppure l’inizio dei Cavs era stato di 5/5 da tre punti, ma da quel momento Cleveland ha poi segnato solo tre triple su venticinque tentativi. Orlando, però, non ne ha approfittato, tirando malissimo (32% dal campo), con tutti i tentativi di rimonta dei Magic che sono stati stoppati. Il protagonista è Donovan Mitchell con 30 punti, mentre Paolo Banchero, alla prima partita Playoff della carriera, ne firma 24, ma con ben nove palle perse.

Buona la prima anche per i Minnesota Timberwolves, che si impongono 120-95 contro i Phoenix Suns. Dopo un ottimo primo quarto, gli ospiti vengono travolti nel secondo e poi soprattutto nel terzo quarto, dove i T’Wolves riescono a costruire l’allungo decisivo che li porta a vivere poi serenamente l’ultima frazione. Anthony Edwards trascina Minnesota con 33 punti, 18 dei quali proprio nel terzo quarto. Ci sono poi 19 punti di Karl Anthony Towns e la doppia doppia di Rudy Gobert (14 punti e 16 rimbalzi). A Phoenix non bastano i 31 punti di Kevin Durant e i 18 di Devon Booker.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Cleveland Cavaliers – Orlando Magic 97-83 (serie 1-0)

Minnesota Timberwolves – Phoenix Suns 120-95 (serie 1-0)

New York Knicks – Philadelphia 76ers 111-104 (serie 1-0)

Denver Nuggets – Los Angeles Lakers 114-103 (serie 1-0)