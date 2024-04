NASCAR, la Monster Mile attende la Cup Series

Nuovo short-track in vista per la NASCAR Cup Series dopo l’imprevedibile round di Talladega di settimana scorsa. La battaglia è assicurata nell’appuntamento che ci apprestiamo a commentare, sfida all’interno di un catino che non ha eguali nel calendario della principale categoria americana riservata alle stock car.

L’impianto, situato nello Stato del Delaware ed inaugurato nel 1969, ospita una singola prova della NASCAR Cup Series, una caratteristica differente rispetto al passato quando la ‘Monster Mile’ aveva due corse di cui una valida per i NASCAR Playoffs.

Martin Truex Jr. (2007, 2019, 2023), Kyle Busch (2008, 2010), Chase Elliott (2022), Alex Bowman (2021) e Denny Hamlin (2020) vantano almeno una vittoria tra coloro che sono ancora presenti nello schieramento, nomi di primo profilo che hanno bisogno di poche presentazioni.

Il tracciato di Dover ha una metratura di un miglio, mentre le quattro pieghe hanno un banking costante di 24 gradi. Fino agli ultimi anni è stato il più lungo ovale in cemento della NASCAR Cup Series, un primato che è decaduto quando nel 2021 è stato reintrodotto il Nashville Superspeedway. La pista è stata recentemente acquistata da Speedway Motorsports, società che gestisce gran parte dei tracciati in cui corre la ‘National Association for Stock Car Auto Racing’