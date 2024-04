MotoGP, Martin favorito per le qualifiche e la Sprint di Austin. Bagnaia e Marquez i suoi avversari principali?

Si preannuncia un sabato elettrizzante al COTA di Austin in occasione delle qualifiche e della Sprint del Gran Premio delle Americhe 2024, valido come terzo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Per quanto visto ieri il favorito d’obbligo per la pole position e per la vittoria nella manche breve è sicuramente Jorge Martin, ma gli avversari quotati non mancano.

Martinator ha firmato il miglior tempo delle pre-qualifiche in 2’01″397, stampando il nuovo record della pista e confermando il suo ottimo stato di forma e feeling in sella alla sua Ducati GP24 del Team Pramac. L’unica incognita per il leader del Mondiale è legata principalmente alla sua gestione delle gomme sulla lunga distanza, ma non sarà un problema almeno fino a domenica.

Il day-1 texano ha evidenziato un’Aprilia in grande spolvero con Maverick Viñales, tuttavia sarà tutto da pesare il rendimento della RS-GP 24 su un asfalto con sempre più grip tra oggi e domenica. Sembra dunque più concreta la candidatura di altri piloti Ducati come il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia, mai da sottovalutare dopo un venerdì tutto sommato positivo, e Marc Marquez.

Il fenomeno di Cervera può finalmente tornare a sognare in grande sul suo amato COTA con la Ducati GP23 del Team Gresini, rivelandosi subito competitivo sin dal venerdì e mettendo le basi per un weekend da assoluto protagonista. Avvio un po’ più opaco del previsto invece in casa Ducati Factory per Enea Bastianini, solo 8° in pre-qualifica ma comunque ammesso direttamente al Q2 come anche gli altri ducatisti italiani Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi.

Prosegue nel frattempo il velocissimo processo di adattamento alla classe regina dell’impressionante rookie iberico Pedro Acosta, splendido 5° nel time-attack del venerdì infliggendo distacchi importanti alle KTM ufficiali (Binder e Miller relegati in Q1) e confermandosi al vertice anche sui saliscendi del tracciato texano con la GasGas dopo il primo clamoroso podio di Portimao in gara.