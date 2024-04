MotoGP, Jorge Martin: “Mi sono concentrato sul giro di ricognizione, ho usato la testa”

Una Sprint Race pazza e senza logica quella del Gran Premio di Spagna a Jerez de la Frontera: negli ultimi cinque giri una miriade di piloti sono finiti per terra come birilli, pagando qualche chiazza di bagnato rimasta sulla pista. Alla fine approfitta delle circostanze Jorge Martin che supera Marc Marquez che gli cade davanti e incrementa la leadership del Mondiale: 92 punti e +29 su Pedro Acosta, in questo momento il suo più immediato inseguitore.

Queste le parole di Martinator ad analizzare il successo nella gara corta: “Gara difficilissima con condizioni insidiose, sono partito bene, ho spinto forte, poi ho commesso un errore e Marc mi ha superato. Ho cercato di continuare a spingere e poi è caduto lui. Domani sarà una gara completamente diversa, ma importante aver vinto oggi“.

Ha poi commentato ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Io faccio il massimo che posso usando il più possibile la testa. Mi sono concentrato nel giro di warm up dov’erano le chiazze d’acqua e dove dovevo passare per andare forte. Sono partito bene, ho superato Brad, poi ho fatto un errore alla curva 7 e Marc Marquez mi ha passato, lui era in grande forma oggi. Avrei concluso al secondo posto felice, poi lui è caduto, Acosta era troppo indietro e io ho gestito“.

Sulle prospettive verso la gara di domani e sull’errore di oggi: “Domani penso sarà un’altra storia, ieri con la soft mi trovavo meglio, oggi con la gomma media era un po’ un’incognita, ma è andata bene. Con Bezzecchi, Marquez, Bagnaia che vorranno andar forte, dovremo confermarci e spingere tanto. Alla curva 7 pensavo di cadere, sapevo che Marquez mi aveva preso quel mezzo secondo e poi mi ha passato“.