MotoGP, Andrea Dovizioso rassicura sulle sue condizioni: “Tante fratture, ma voglio vedere positivo”

Andrea Dovizioso fa il punto della situazione sulle sue condizioni fisiche dopo il brutto incidente di qualche settimana fa mentre faceva cross sulla pista di Terranuova Bracciolini (in provincia di Arezzo). Il romagnolo ha pubblicato un video sui suoi canali social nel quale ha spiegato diverse cose.

In primo luogo, il forlivese ha voluto ringraziare per i tanti messaggi di vicinanza ricevuti: “Ho pensato di fare un video per ringraziarvi tutti e aggiornarvi sulla mia situazione. Mi sono rotto la clavicola destra e l’ho dovuta operare perché era messa un po’ male e mi hanno dovuto mettere a posto il legamento dell’acronimo. Però le altre fratture non sono niente di grave. Ci vuole solo un po’ di pazienza”.

Dopodiché l’ex pilota della Ducati è passato al bollettino medico: “Mi sono rotto due costole, tre apofisi vertebrali, una piccola crepa allo sterno, ho fatto arrabbiare il nervo del ginocchio sinistro – sorride – e per quello ho avuto una piccola paresi del piede, ma ha già ripreso al 100%. Mi sono rotto il polso sinistro, ma composto e ho una piccola frattura nell’acetabolo del bacino e quindi dovrò usare la carrozzina per 2-3 settimane”.

Ultima battuta sul lato filosofico di quanto accaduto: “Credo che quello che ci succede nella vita, quando prendi queste botte, ti dia la possibilità di avere un focus più chiaro. Di capire cosa vuoi vivere. Che cosa vuoi fare. Ora ho tanto tempo per pensare e sto elaborando. Credo che si possa prendere del positivo da questo aspetto”.