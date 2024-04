Moto2, Joe Roberts chiude in vetta la FP1 di Jerez, tutti fuori dalla top14 gli italiani

Joe Roberts ha chiuso al comando la FP1 del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di Moto2 2024. Sul tracciato di Jerez de la Frontera abbiamo assistito ad un turno lineare con grande equilibrio alle spalle dello statunitense. Disastro-Italia. Tutti fuori dalla top14 i nostri portacolori.

Come detto il tempo migliore lo ha messo a segno lo statunitense Joe Roberts (Kalex American) in 1:40.664 con 234 millesimi di vantaggio sullo spagnolo Fermin Aldeguer (Boscoscuro Speed Up) e 267 sul suo connazionale Sergio Garcia (Boscoscuro MT) a 267.

Quarto un altro spagnolo, Marcos Ramirez (Kalex American), a tre decimi esatti, quinta posizione per il giapponese Ai Ogura (Boscoscuro MT) a 329, mentre è sesto l’ennesimo padrone di casa, Manuel Gonzalez (Kalex Gresini), a 335.

Settimo l’olandese Zonta van den Goorbergh (Kalex RW) a 471 millesimi dalla vetta, ottavo lo spagnolo Alonso Lopez (Boscoscuro Speed Up) a 551, mentre è nono il suo connazionale Albert Arenas (Kalex Gresini) a 601, quindi completa la top10 un altro spagnolo, Izan Guevara (CF Moto Aspar), a 691.

Si ferma in 11a posizione il britannico Jake Dixon (CF Moto Aspar) a 765 millesimi, quindi in 12a il thailandese Somkiat Chantra (Kalex IDEMITSU) a 817. 13° il ceco Filip Salac (Kalex) a 855, mentre chiude la top14 il belga Barry Baltus (Kalex RW) a 859.

Male, come detto, gli italiani. Non va oltre la 19a posizione Celestino Vietti (Red Bull KTM Ajo) a 1.039 dalla vetta, quindi 22° Tony Arbolino (Kalex Elf Marc VDS) a 1.135, mentre è addirittura 24° Dennis Foggia (Kalex Italtrans) a 1.440.