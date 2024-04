Moto3, Collin Veijer si impone a Jerez, Alonso cade e perde la testa del Mondiale. 8° un grande Carraro

Seconda vittoria della carriera per Collin Veijer dopo quella dello scorso anno in Malesia! L’olandese del Liqui Moly Husqvarna Intact GP trionfa a Jerez de la Frontera nel Gran Premio di Spagna in Moto3 e si porta in terza posizione nel Mondiale. Ingenuo invece David Alonso: per liberarsi di Munoz cade alla fine del primo giro e perde la leadership del Mondiale a favore di Daniel Holgado.

Primo giro e arriva subito il colpo di scena: il leader del Mondiale David Alonso si stende per terra all’ultima curva della prima tornata quando era in testa, dopo che aveva contro-sorpassato Munoz che era partito meglio di lui.

Prende quindi il comando della gara Collin Veijer: l’olandese tiene un ritmo sostenuto e di fatto riesce a rimanere sempre in testa, nonostante al suo inseguimento si alternino in tanti, soprattutto Munoz, ma anche Ortolà, Yamanaka e Esteban. Nessuno di questi però riesce ad avvicinarsi in maniera significativa al neerlandese per gran parte della gara.

Gara che si accende nel finale: Munoz recupera tanto terreno negli ultimi tre/quattro giri, sfruttando una flessione di Veijer. Lo spagnolo si avvicina molto nell’ultimo giro, arriva ad avere pochi millesimi di ritardo, ma grazie a un terzo e soprattutto un quarto settore stupendi che denotano talento e freddezza, Veijer si aggiudica una meritata vittoria. Chiude il podio Ortolà, mentre Esteban cade nel finale. Holgado è settimo, undicesimo Alonso che ha ricostruito la sua gara, ma non difende la leadership del Mondiale. Due italiani in top 10: ottavo un ottimo Nicola Carraro e nono Stefano Nepa.