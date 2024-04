Moto2, Aldeguer domina a Jerez e trova la prima vittoria stagionale. 2° Roberts, nuovo leader del Mondiale

Fermin Aldeguer completa finalmente un weekend pulito e vince il Gran Premio di Spagna 2024, quarto round stagionale del Mondiale Moto2. Dopo i vari episodi negativi (tra errori suoi e del team) delle prime tre tappe, il giovane fenomeno spagnolo si è imposto sull’asciutto a Jerez de la Frontera dalla pole position centrando il primo successo dell’anno (il 6° complessivo in carriera nella categoria) e confermandosi il grande favorito per il titolo iridato.

Il portacolori del team Speed Up è venuto fuori alla distanza, superando il connazionale Manuel Gonzalez e trovando la fuga definitiva nella seconda parte della corsa in sella alla sua Boscoscuro. Piazza d’onore e leadership del campionato per l’americano Joe Roberts, autore di una esaltante rimonta dalla quarta fila in griglia (11° posto) con un ritmo strepitoso.

Podio completato in terza posizione da Manu Gonzalez, beffato da Roberts quasi in volata all’ultimo giro, mentre l’ormai ex leader del Mondiale Sergio Garcia si è dovuto accontentare del quarto posto davanti all’altro padrone di casa iberico Albert Arenas. Gara senza infamia e senza lode per gli azzurri di riferimento Tony Arbolino e Celestino Vietti, 7° e 9°.

In classifica generale Roberts balza in testa a quota 69 punti con un vantaggio di 5 lunghezze su Garcia, 15 su Aldeguer, 23 su Gonzalez, 26 su Ogura, 31 su Lopez e Canet (out per infortunio), 38 su Arenas e 40 su Vietti.

CLASSIFICA GP SPAGNA MOTO2 2024

1 25 54 Fermin ALDEGUER SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 35’36.316 156.5

2 20 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 35’37.603 156.4 1.287

3 16 18 Manuel GONZALEZ SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 35’37.884 156.4 1.568

4 13 3 Sergio GARCIA SPA MT Helmets – MSI BOSCOSCURO 35’42.542 156.0 6.226

5 11 75 Albert ARENAS SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 35’44.375 155.9 8.059

6 10 79 Ai OGURA JPN MT Helmets – MSI BOSCOSCURO 35’48.806 155.6 12.490

7 9 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 35’49.662 155.5 13.346

8 8 52 Jeremy ALCOBA SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 35’49.805 155.5 13.489

9 7 13 Celestino VIETTI ITA Red Bull KTM Ajo KALEX 35’50.824 155.4 14.508

10 6 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 35’56.009 155.0 19.693

11 5 12 Filip SALAC CZE Elf Marc VDS Racing Team KALEX 35’56.361 155.0 20.045

12 4 28 Izan GUEVARA SPA CFMOTO Aspar Team KALEX 35’58.095 154.9 21.779

13 3 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 36’04.249 154.5 27.933

14 2 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 36’08.462 154.2 32.146

15 1 23 Matteo FERRARI ITA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 36’17.474 153.5 41.158

16 34 Mario AJI INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 36’18.269 153.5 41.953

17 20 Xavi CARDELUS AND Fantic Racing KALEX 36’18.907 153.4 42.591

18 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 36’23.249 153.1 46.933

19 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 37’08.185 142.9 1 lap

20 43 Xavier ARTIGAS SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 36’10.407 124.7 4 laps

Non classificati

5 Jaume MASIA SPA Pertamina Mandalika GAS UP Tea KALEX 34’25.068 154.2 1 lap

96 Jake DIXON GBR CFMOTO Aspar Team KALEX 34’49.510 152.4 1 lap

21 Alonso LOPEZ SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 29’01.058 155.4 4 laps

24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing Team KALEX 25’31.696 155.9 6 laps

11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 22’27.523 153.6 8 laps

10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 18’49.960 155.0 10 laps

7 Barry BALTUS BEL RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 10’21.711 153.6 15 laps

71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 6’59.256 151.9 17 laps

81 Senna AGIUS AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1’52.340 141.7 20 laps

64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika GAS UP Tea KALEX 1’52.523 141.5 20 laps