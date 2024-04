Liegi-Bastogne-Liegi 2024, Tadej Pogacar: “Speciale arrivare da solo, dedica alla madre della mia fidanzata”

Tadej Pogacar vince per dispersione la Liegi-Bastogne-Liegi 2024 per la seconda volta in carriera: nel 2021 si era imposto in volata davanti a Julian Alaphilippe, mentre oggi lo sloveno ha attaccato sulla Redoute a 34,4 km dall’arrivo, ha lasciato tutti sul posto e ha vinto in solitaria con un vantaggio abissale su tutti gli avversari.

Queste le parole a caldo del fuoriclasse della UAE Team Emirates dopo questa meravigliosa affermazione: “Non è stata una giornata semplice sin dalla partenza per il meteo che abbiamo trovato. Abbiamo fatto un bel ritmo e ci siamo tenuti caldi facendo questa andatura tutto il giorno”.

Sulla dedica verso il cielo della sua vittoria: “Oggi è stato veramente emozionante, ho pensato tutto il giorno alla mamma di Urska Zigart (fidanzata di Pogacar, ndr), due anni fa fu veramente difficile quel momento e oggi ho corso proprio per la madre di Urska. Ho vinto finalmente di nuovo questa bella gara, grazie a tutta la squadra che ha lavorato di me per tutto il giorno, non potevo fare questo senza di loro, sono pieno di emozioni”.

Sulle difficoltà affrontate oggi: “L’anno scorso pensavo solo a risparmiare energie, quest’anno ho pensato di rimanere al sicuro e ho cercato di rimanere coperto perché faceva veramente freddo, soprattutto nelle prime ore. La squadra mi ha tenuto al sicuro in discesa e ha fatto una bella andatura in salita. Dopo queste lunghe corse è speciale arrivare da solo, tra l’altro con la maglia di campione nazionale sloveno“.